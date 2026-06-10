Одноразова грошова допомога для пенсіонерів: хто та яку суму отримає у 2026 році

Одноразова виплата для пенсіонерів. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Після завершення трудової діяльності, деякі категорії громадян України можуть розраховувати на додаткову одноразову фінансову допомогу від держави. Однак така виплата доступна не всім пенсіонерам — для її отримання необхідно відповідати низці вимог.

Про те, хто з пенсіонерів може отримати одноразову грошову допомогу від держави та як визначається її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області.

Хто може отримати одноразову допомогу при оформленні пенсії

Як пояснили у Пенсійному фонді, окремі громадяни під час оформлення пенсії мають право на одноразову грошову виплату. Її розмір залежить від суми призначеної пенсії. Право на таку допомогу мають працівники державних і комунальних установ, які працюють у сферах:

освіти;

охорони здоров’я;

соціального захисту населення.

Однак робота в цих галузях сама по собі не гарантує отримання коштів, адже для призначення виплати потрібно виконати всі встановлені умови.

Умови отримання одноразової грошової допомоги у 2026 році

На момент досягнення пенсійного віку людина повинна продовжувати працювати в державному або комунальному закладі. Крім того, її посада має входити до переліку професій, які дають право на пенсію за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів №909.

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Окремі вимоги стосуються страхового стажу:

для чоловіків він повинен становити не менше 35 років;

він повинен становити не менше 35 років; для жінок — щонайменше 30 років роботи на відповідних посадах.

Також важливо, щоб до моменту призначення пенсії громадянин не отримував будь-яких інших пенсійних виплат.

На який розмір допомоги розраховувати у 2026 році

У разі виконання всіх умов пенсіонеру призначається одноразова допомога у розмірі десяти щомісячних виплат, розрахованих на дату виходу людини на пенсію. Ця сума не підлягає оподаткуванню.

У 2026 році це не єдина форма державної підтримки для пенсіонерів. Законодавство також передбачає інші види допомоги, зокрема щорічні виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, а також щомісячні надбавки для громадян віком від 70 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримувати щомісячну довічну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою. Це стосується людей, які виростили щонайменше п’ятьох дітей до 6 років. Розмір надбавки у 2026 році становить від 908 до 1038 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році правила виходу на пенсію в Україні змінилися — зросла кількість необхідного стажу. Більшість громадян можуть оформити виплати з 60 років, але для окремих категорій передбачений достроковий вихід на пенсію.