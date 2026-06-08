Дострокова пенсія у 2026 році: хто має право та умови призначення виплат

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні змінились вимоги для виходу на пенсію за віком. Наразі, право на виплати залежатись від двох факторів — віку людини та кількості років страхового стажу. Більшість може вийти на заслужений відпочинок починаючи з 60-річного віку, але деякі категорії громадян мають право на дострокову пенсію.

Про те, хто має право на дострокову пенсію у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Умови призначення пенсії за віком у 2026 році

Щоб оформити пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки знадобиться не менше 23 років стажу, а у 65 років — від 15 років.

Важливо, що стаж рахують на день досягнення пенсійного віку. Тому якщо людина досягла 60 років ще у 2025 році, але звернеться за пенсією вже у 2026-му, для неї діятимуть старі вимоги — достатньо буде 32 років стажу.

Пенсію нарахують з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо документи подати до Пенсійного фонду протягом трьох місяців.

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Ті, хто має менше ніж 15 років страхового стажу, не зможуть отримувати пенсію за віком. Після 65 років такі громадяни можуть претендувати на державну соціальну допомогу, якщо не отримують інших пенсійних виплат.

Хто може вийти на пенсію достроково

Згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передбачено достроковий вихід на пенсію для окремих категорій громадян. Серед них:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років, жінки — з 50 років. Для цього необхідно мати не менше 25 років страхового стажу чоловікам і 20 років жінкам.

Також право на дострокову пенсію мають багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. Вони можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності щонайменше 15 років стажу та за умови, що дитину виховували до шестирічного віку.

Батьки також можуть скористатися цим правом. Для чоловіків умови — досягнення 55 років і наявність не менше 20 років страхового стажу.

Дострокова пенсія після звільнення

Раніше вийти на пенсію можуть і працівники, яких звільнили менш ніж за півтора року до пенсійного віку через ліквідацію підприємства, банкрутство, скорочення штату або стан здоров’я.

У такому випадку людина має зареєструватися у службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення. Якщо протягом наступного тижня підходящу роботу не запропонують, вона може претендувати на дострокову пенсію. Обов’язкова умова — достатній страховий стаж:

30 років для жінок;

не менше 35 років для чоловіків.

Пільгові умови виходу на пенсію для людей з окремими захворюваннями

Право на дострокову пенсію мають також люди з певними захворюваннями. Громадяни з гіпофізарним нанізмом або диспропорційною карликовістю можуть вийти на пенсію у 45 років (чоловіки) та 40 років (жінки). Для цього потрібно мати щонайменше 20 і 15 років страхового стажу відповідно.

Люди з інвалідністю по зору I групи, а також громадяни з інвалідністю з дитинства I групи можуть оформити пенсію у 50 років (чоловіки) та 40 років (жінки). Вимоги до стажу при цьому становлять не менше 15 років для чоловіків і 10 років для жінок.

Раніше Новини.LIVE писали, що для багатьох українців пенсія є основним джерелом доходу, тому важливо знати, коли надходять виплати. Зазвичай гроші виплачують щомісяця з 4 по 25 число через банк або пошту. Однак окремі категорії громадян отримують кошти раніше — до 10 числа.

Також Новини.LIVE розповідали, що сума пенсії залежить від страхового стажу, офіційної зарплати, посади та інших факторів, зокрема особливих заслуг перед державою. Якщо ж людина не має необхідного стажу для призначення пенсії, замість неї вона може отримувати соціальну допомогу.