Соціальна допомога для українців 65+: яку суму можна отримувати у 2026 році

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Розмір пенсійного забезпечення в Україні визначається низкою чинників, серед яких страховий стаж, рівень офіційної заробітної плати, посада, а також наявність особливих заслуг перед державою. Але якщо людина не змогла накопичити достатньо стажу, звичайну пенсію вона не отримає. У такому випадку держава надає соціальну допомогу.

Про те, які виплати можуть отримувати українці, які не мають достатньо стажу для призначення пенсії за віком у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Скільки стажу потрібно мати для призначення пенсії у 2026 році

В Пенсійному фонді нагадують, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його менше, виплати призначать пізніше:

у 63 роки на виплати можуть претендувати громадяни з не менше ніж 23 роками стажу;

у 65 років — пенсію призначають тим, хто має щонайменше 15 років офіційної роботи.

Люди, які мають менше 15 років страхового стажу або взагалі не працювали офіційно, права на пенсію за віком не мають. Для них передбачена державна соціальна допомога.

Які виплати отримують українці без стажу у 2026 році

Розмір виплат для українців похилого віку без достатнього стажу у 2026 році становить 2 595 гривень на місяць. Ця сума відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Однак ця виплата не вважається пенсією. Отримувати її можуть непрацюючі громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають права на інші види державного матеріального забезпечення.

Раніше Новини.LIVE писали, що для багатьох українців пенсія залишається основним джерелом доходу, тому важливо знати, коли надійдуть виплати. Пенсію виплачують за індивідуальним графіком. Одні громадян отримують гроші на початку місяця, інші — під його кінець.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові виплати від держави. Деякі надбавки призначаються автоматично, а для інших потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідними документами. Зокрема, у 2026 році людям, які потребують постійного догляду через стан здоров’я, передбачено доплату в розмірі 1 038 гривень на місяць.