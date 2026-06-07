Социальная помощь для украинцев 65+: какую сумму можно получать в 2026 году

Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Размер пенсионного обеспечения в Украине определяется рядом факторов, среди которых страховой стаж, уровень официальной заработной платы, должность, а также наличие особых заслуг перед государством. Но если человек не смог накопить достаточно стажа, обычную пенсию он не получит. В таком случае государство предоставляет социальную помощь.

О том, какие выплаты могут получать украинцы, которые не имеют достаточно стажа для назначения пенсии по возрасту в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Сколько стажа нужно иметь для назначения пенсии в 2026 году

В Пенсионном фонде напоминают, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если его меньше, выплаты назначат позже:

в 63 года на выплаты могут претендовать граждане с не менее чем 23 годами стажа;

в 65 лет — пенсию назначают тем, кто имеет не менее 15 лет официальной работы.

Люди, которые имеют менее 15 лет страхового стажа или вообще не работали официально, права на пенсию по возрасту не имеют. Для них предусмотрена государственная социальная помощь.

Какие выплаты получают украинцы без стажа в 2026 году

Размер выплат для украинцев пожилого возраста без достаточного стажа в 2026 году составляет 2 595 гривен в месяц. Эта сумма соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

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Однако эта выплата не считается пенсией. Получать ее могут неработающие граждане, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие права на другие виды государственного материального обеспечения.

Ранее Новини.LIVE писали, что для многих украинцев пенсия остается основным источником дохода, поэтому важно знать, когда поступят выплаты. Пенсию выплачивают по индивидуальному графику. Одни граждан получают деньги в начале месяца, другие — под его конец.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Некоторые надбавки назначаются автоматически, а для других нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами. В частности, в 2026 году людям, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, предусмотрена доплата в размере 1 038 гривен в месяц.