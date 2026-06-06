Доплаты к пенсии в июне 2026 года: у кого выплата вырастет более чем на 1000 грн

Доплаты для пенсионеров. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинские пенсионеры имеют право на различные доплаты к пенсии, но не все о них знают. Часть надбавок Пенсионный фонд назначает автоматически, а для других нужно подать заявление и необходимые документы.

О том, какие доплаты автоматически начисляют пожилым людям в Украине и кому размер пенсии могут повысить более чем на 1000 грн, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 6 пункт 8 статьи закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Кому размер пенсии могут повысить более чем на 1000 грн в 2026 году

Для людей, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи, предусмотрена специальная надбавка к пенсии. Сейчас ее размер составляет 1 038 гривен в месяц. На такую поддержку могут рассчитывать:

люди с инвалидностью І группы;

одинокие пенсионеры, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой;

пенсионеры с инвалидностью II или III группы после достижения пенсионного возраста при наличии медицинского заключения.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предоставить документы, подтверждающие потребность в уходе. Одинокий статус также нужно подтвердить документально.

В то же время получать эту надбавку и государственную социальную помощь на уход одновременно нельзя. Поэтому перед оформлением стоит выяснить, какой вид поддержки будет выгоднее.

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Дополнительные деньги для людей, которые содержат несовершеннолетних детей

Еще одна надбавка предусмотрена для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Речь идет как о детях до 18 лет, так и о взрослых родственниках, которые по состоянию здоровья не могут работать.

Для гражданских пенсионеров доплата за каждого ребенка до 18 лет составляет 150 гривен. Военные пенсионеры могут получать значительно больше — сейчас это 1 297,50 гривны на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Какие доплаты пенсионерам начисляют автоматически

Одна из самых распространенных доплат — возрастная. По достижении 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен. После 75 лет сумма возрастает до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен.

Важно помнить, что эти надбавки не суммируются. То есть при переходе к старшей возрастной категории предыдущую доплату заменяет новая.

Также государство гарантирует минимальный уровень пенсионного обеспечения для некоторых граждан. Если неработающему пенсионеру исполнилось 65 лет, он имеет необходимый страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), а его пенсия меньше 4 213 гривен, Пенсионный фонд должен автоматически доплатить разницу.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пенсии выплачивают ежемесячно с 4 до 25 числа. В этот период банки и почта переводят средства пожилым людям. Однако отдельные категории людей получают деньги раньше — до 10 числа включительно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что часть украинцев имеет право на пожизненную пенсию, но не все знают, при каких условиях ее назначают и от чего зависит сумма выплат. Поэтому ее нередко путают с обычной пенсией по возрасту или считают, что она предусмотрена только для людей с инвалидностью.