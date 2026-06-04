Пожизненная пенсия в Украине: кто может получать и от чего зависит ее размер в 2026 году

Пожизненная пенсия в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы получают пожизненную пенсию, но не всегда понимают, на каких основаниях она назначена и как рассчитывается ее размер. Поэтому такие выплаты часто путают с обычной пенсией по возрасту или считают, что она касается только людей с инвалидностью.

О том, что такое пожизненная пенсия, от чего зависит ее размер и кто имеет на нее право в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Сеть права".

Чем отличаются государственная и негосударственная пожизненные пенсии

На самом деле пожизненная пенсия — это не отдельный вид пенсии, а механизм выплат, по которому человек получает средства в течение всей жизни после выхода на заслуженный отдых. Такая система может действовать как в государственном, так и в негосударственном пенсионном обеспечении.

В государственной системе пенсия назначается в соответствии с законодательством и финансируется через систему общеобязательного пенсионного страхования. В негосударственной — выплаты формируются за счет личных накоплений человека или взносов работодателя и зависят от условий договора с пенсионным фондом или страховой компанией.

Главная разница заключается в том, что в негосударственных программах человек может выбирать условия получения средств, а также предусмотреть возможность наследования накоплений или гарантированный срок выплат.

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Кто имеет право на пожизненные выплаты

В государственной системе право на пожизненную пенсию возникает после достижения пенсионного возраста и наличия необходимого страхового стажа. Также такие выплаты могут получать люди с бессрочно установленной инвалидностью или граждане, которые имеют право на специальные пенсионные условия из-за особенностей службы или работы.

Один из самых распространенных вопросов касается пожизненной пенсии по инвалидности. Если инвалидность установлена без необходимости дальнейшего пересмотра, выплаты фактически становятся пожизненными.

В негосударственных пенсионных программах порядок получения средств определяется договором, в котором прописываются сроки, размер и условия выплат.

Виды пожизненной пенсии в негосударственных фондах

Законодательство предусматривает несколько вариантов пожизненных выплат:

Пожизненная пенсия с установленным периодом: выплачивается до конца жизни пенсионера, но не менее определенного договором срока. Если человек умирает раньше, средства могут получить наследники. Пожизненная обусловленная пенсия: также предусматривает выплаты в течение жизни, а договором может быть предусмотрена компенсация наследникам. Пожизненнаяпенсия супругов: гарантирует выплаты не только пенсионеру, но и его супругу или супруге после его смерти.

От чего зависит размер пожизненной пенсии

Фиксированного размера государственной пожизненной пенсии не существует. На сумму выплат влияют страховой стаж, официальный заработок, дата назначения пенсии и основание ее начисления.

Также важную роль играет правильность оформления документов. Из-за неучтенного стажа, ошибок в данных о заработке или пропущенных периодов работы человек может получать меньшую пенсию, чем ему положено.

В негосударственных программах размер пожизненных выплат зависит от накопленной суммы средств, условий договора и расчетов страховой компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пожилые люди, которые живут в определенных регионах Украины, могут получать дополнительную надбавку к пенсии. Ее назначают из-за сложных условий жизни и неблагоприятного климата. Благодаря этому размер выплат может вырасти на 20%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих украинцев пенсия остается основным источником дохода, поэтому важно знать дату ее получения. Выплаты поступают всем по-разному — для каждого пенсионера установлен индивидуальный график. Одни получают средства в начале месяца, другие — ближе к его завершению.