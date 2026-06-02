Пенсия может быть больше на 20%: как получить прибавку в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители некоторых областей имеют право на специальную надбавку к пенсии. Она предусмотрена из-за сложных условий проживания и сурового климата. Благодаря этой льготе пенсионные выплаты некоторых граждан пожилого возраста могут повысить на 20%.

О том, в каких областях пенсионеры имеют право на повышенный размер выплат и как получить надбавку в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 6 статью закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Кто может получить горную надбавку в 2026 году

Такая доплата не начисляется автоматически. Чтобы получить повышение к пенсии, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Из-за того, что многие люди не знают об этой возможности, они годами недополучают причитающиеся им средства.

По информации Министерства социальной политики, право на повышенную пенсию имеют граждане, проживающие или работающие в населенных пунктах, официально имеющих статус горных. Для назначения надбавки необходимо соответствовать нескольким условиям. Человек должен:

непрерывно проживать или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев;

не должен платить единый социальный взнос в другой местности.

Кроме того, в течение последних трех месяцев заявитель не должен находиться за пределами Украины более 60 дней подряд. Исключение возможно только в случаях, когда выезд за границу был связан с уважительными причинами.

Читайте также:

Оформить горную надбавку могут и внутренне перемещенные лица. Если ранее человек потерял право на эту льготу из-за нарушения установленных требований, после устранения причин отказа выплату можно восстановить.

В перечень горных населенных пунктов, утвержденный постановлением Кабинета Министров №647, входят населенные пункты Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Как оформить доплату к пенсии

Чтобы получить 20-процентное повышение пенсии, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. В соответствии с Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов", жители таких территорий могут получить специальное удостоверение в местном органе самоуправления.

Именно этот документ является главным основанием для назначения надбавки и подается вместе с заявлением в Пенсионный фонд. После подачи документов специалисты Пенсионного фонда проверяют, соответствует ли заявитель всем установленным требованиям.

Также подтверждается факт проживания человека в горной местности. Если оснований для отказа нет, пенсионеру назначают доплату, и размер его пенсии увеличивается на 20%.

Кому кроме пенсионеров могут повысить выплаты

Горное удостоверение дает право не только на повышенную пенсию. На 20% также увеличиваются отдельные виды государственной социальной помощи и стипендии.

Поэтому воспользоваться этой льготой могут не только пенсионеры, но и студенты и другие категории граждан, проживающих в населенных пунктах со статусом горных.

Кому могут отказать в надбавке

Не все жители Карпат могут претендовать на надбавку. Доплату не назначают гражданам, которые получают пенсию по месту жительства, которое не имеет статуса горного населенного пункта.

Также отказ могут получить люди, которые не соответствуют требованиям по проживанию, трудоустройству или длительному пребыванию за рубежом.

Кроме того, надбавку могут отменить или не назначить, если будет установлено, что человек лишь формально зарегистрирован в горном населенном пункте, но фактически там не проживает.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы, которые занимаются погребением родных или близких, могут получить от государства денежную помощь. Сумма выплаты определяется в зависимости от статуса умершего.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине право на пенсию зависит не только от возраста, но и от количества лет официальной работы, в которые уплачивались взносы. Однако из-за неофициального трудоустройства или работы за пределами страны многие люди не имеют достаточного страхового стажа.