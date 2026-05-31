Деньги на погребение: кому и какую сумму компенсируют в 2026 году

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы, которые организуют погребение своих родных или близких, могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Размер выплаты зависит от того, кем был умерший — застрахованным лицом, работником или пенсионером.

О том, какую финансовую поддержку от государства в 2026 году могут получить граждане, которые организовали похороны близкого человека или родственника, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сколько выплачивают в случае организации похорон застрахованного лица

С 13 марта 2026 года в Украине вступили в силу новые размеры пособия на погребение в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования.

Отныне в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, который находился на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 8 500 гривен. Для сравнения, до внесения изменений эта сумма составляла 4 100 гривен. Таким образом, размер выплаты вырос более чем вдвое.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Помощь на погребение предоставляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Выплату могут назначить в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи, которые находились на полном содержании умершего. К таким лицам относятся:

Читайте также:

отец и мать;

муж или жена;

дети, братья, сестры и внуки в возрасте до 18 лет;

дедушка и бабушка по прямой линии родства;

лица, которые стали людьми с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

студенты профессиональных, профессиональных предвысших и высших учебных заведений дневной формы обучения - до 23 лет.

При этом важным условием является то, что такие члены семьи не должны иметь собственного источника дохода. То есть они должны полностью содержаться за счет застрахованного лица и не получать заработную плату, пенсию или другие социальные выплаты.

Кто может обратиться за выплатой

Получить помощь могут не только родственники умершего. Право на выплату имеют:

члены семьи;

застрахованное лицо в случаях, предусмотренных законом;

любые физические или юридические лица, которые фактически организовали и оплатили погребение.

Например, если все расходы на погребение взял на себя не родственник, а другой человек или даже организация, именно они могут обратиться за компенсацией.

Какую помощь выплачивают в случае смерти пенсионера

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области объяснили, что для пенсионеров действует отдельный порядок. В этом случае размер выплаты зависит от того, по какому закону была назначена пенсия.

Если человек получал пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", родственникам или лицам, которые организовали погребение, выплачивают сумму, равную двухмесячному размеру пенсии умершего.

Для военных пенсионеров и лиц, получавших пенсионное обеспечение в соответствии со специальным законодательством, предусмотрена большая помощь — в размере трех месячных пенсий.

В то же время закон гарантирует минимальный размер такой выплаты. Она не может быть меньше пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год это составляет 16 640 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле правительство сообщило о единовременной выплате 1500 грн для людей из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в поддержке. Инициатива полезная, но во время ее внедрения возникло немало проблем.

Также Новини.LIVE писали, что люди с большим трудовым стажем могут оформить статус ветерана труда и получить дополнительные льготы от государства. Однако такой статус предоставляют не всем пенсионерам, а только тем, кто соответствует требованиям законодательства.