Поддержка пенсионеров с большим стажем: какие льготы будут предоставлять в июне 2026 года

Украинцы, которые имеют большой трудовой стаж, могут получить статус ветерана труда и пользоваться более широким перечнем государственных льгот и социальных гарантий. Однако такой статус предоставляется не всем пенсионерам, а только тем, кто соответствует определенным законом критериям.

О том, кто может получить статус ветерана труда и какие льготы он будет предоставлять в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получить статус ветерана труда

Согласно Закону Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста", претендовать на это звание могут несколько категорий граждан:

люди, награжденные медалью СССР "Ветеран труда";

люди с инвалидностью I или II группы, если они имеют не менее 15 лет страхового стажа и получают пенсию;

украинцы, которые достигли пенсионного возраста и имеют длительный трудовой стаж — не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Кроме того, на звание ветерана труда могут претендовать работники, которые длительное время работали во вредных или опасных условиях труда. Также право на статус имеют граждане со стажем в пределах 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин в соответствующих сферах деятельности.

На какие льготы могут рассчитывать ветераны труда в июне 2026 года

Ветераны труда имеют право обслуживания в медицинских учреждениях, к которым человек был прикреплен еще до выхода на пенсию. Также они имеют право на бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных материалов.

Кроме этого, для ветеранов труда предусмотрено приоритетное право на санаторно-курортное лечение или получение компенсации его стоимости. Также они могут проходить ежегодные медицинские осмотры и диспансеризацию.

Еще одна льгота — внеочередное обслуживание в больницах, поликлиниках и аптеках, а также преимущественное право на госпитализацию. Работающие ветераны труда могут:

брать ежегодный отпуск в удобное для себя время;

оформить дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в год.

Среди жилищных льгот — преимущество при получении жилья или земельного участка для строительства, первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом.

Также ветераны труда имеют право на льготные займы для индивидуального или кооперативного строительства жилья со сроком выплаты до 10 лет и освобождаются от уплаты земельного налога.

Кроме этого, они имеют преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы, а также на первоочередное установление домашнего телефона.

Как получить статус ветерана труда в 2026 году

На сайте Запорожского городского совета отмечается, что для оформления статуса ветерана труда необходимо подать пакет документов. В него входят:

справка о трудовом стаже;

фотография размером 3 на 4;

заявление установленного образца;

копия идентификационного кода;

пенсионное удостоверение (оригинал и копия);

выписка из реестра территориальной общины;

паспорт гражданина Украины и его копия.

Подать документы можно лично, а также через уполномоченного представителя или опекуна, если есть соответствующие подтверждающие документы. Рассмотрение заявления длится до 30 календарных дней. Услуга оформления статуса ветерана труда является бесплатной.

