Підтримка пенсіонерів з великим стажем: які пільги надаватимуть у червні 2026 року

Українці, які мають великий трудовий стаж, можуть отримати статус ветерана праці та користуватися ширшим переліком державних пільг і соціальних гарантій. Однак такий статус надається не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає визначеним законом критеріям.

Про те, хто може отримати статус ветерана праці та які пільги він надаватиме у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може отримати статус ветерана праці

Відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", претендувати на це звання можуть кілька категорій громадян:

люди, нагороджені медаллю СРСР "Ветеран праці";

люди з інвалідністю І або ІІ групи, якщо вони мають щонайменше 15 років страхового стажу та отримують пенсію;

українці, які досягли пенсійного віку та мають тривалий трудовий стаж — не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків.

Крім того, на звання ветерана праці можуть претендувати працівники, які тривалий час працювали у шкідливих або небезпечних умовах праці. Також право на статус мають громадяни зі стажем у межах 25-30 років для жінок і 30-35 років для чоловіків у відповідних сферах діяльності.

На які пільги можуть розраховувати ветерани праці у червні 2026 року

Ветерани праці мають право обслуговування у медичних закладах, до яких людина була прикріплена ще до виходу на пенсію. Також вони мають право на безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних матеріалів.

Крім цього, для ветеранів праці передбачене пріоритетне право на санаторно-курортне лікування або отримання компенсації його вартості. Також вони можуть проходити щорічні медичні огляди та диспансеризацію.

Ще одна пільга — позачергове обслуговування у лікарнях, поліклініках та аптеках, а також переважне право на госпіталізацію. Працюючі ветерани праці можуть:

брати щорічну відпустку у зручний для себе час;

оформити додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік.

Серед житлових пільг — перевага при отриманні житла або земельної ділянки для будівництва, першочерговий ремонт житла та забезпечення паливом.

Також ветерани праці мають право на пільгові позики для індивідуального чи кооперативного будівництва житла з терміном виплати до 10 років та звільняються від сплати земельного податку.

Окрім цього, вони мають переважне право на вступ до садівничих товариств і кооперативів, а також на першочергове встановлення домашнього телефону.

Як отримати статус ветерана праці у 2026 році

На сайті Запорізької міської ради зазначається, що для оформлення статусу ветерана праці необхідно подати пакет документів. До нього входять:

довідка про трудовий стаж;

фотографія розміром 3 на 4;

заява встановленого зразка;

копія ідентифікаційного коду;

пенсійне посвідчення (оригінал і копія);

витяг із реєстру територіальної громади;

паспорт громадянина України та його копія.

Подати документи можна особисто, а також через уповноваженого представника або опікуна, якщо є відповідні підтверджувальні документи. Розгляд заяви триває до 30 календарних днів. Послуга оформлення статусу ветерана праці є безплатною.

