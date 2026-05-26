Деяким українцям потрібно довести, що вони не пенсіонери: кого стосується та навіщо це потрібно

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Через війну дедалі більше українців за кордоном стикаються з новою проблемою — іноземні установи почали вимагати офіційні довідки про пенсійний статус в Україні. Особливо складно тим, хто виїжджав поспіхом і втратив доступ до трудових книжок, документів або не може підтвердити свій страховий стаж.

Про те, чому українців почали перевіряти на "пенсійний статус" та що робити тим, хто не може довести, що не отримує виплати в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання "На Пенсії".

Кому потрібно довести, що він не є пенсіонером

У багатьох випадках люди навіть не знають, чи мають право на пенсію в Україні, але все одно повинні надати офіційне підтвердження для отримання соціальної допомоги за кордоном.

Найбільша проблема — відсутність документів. Частина українців залишила трудові книжки на окупованих територіях або в містах, куди зараз немає доступу. Через це складно підтвердити стаж роботи та визначити, чи має людина право на пенсійні виплати.

Як українцям довести, що вони не отримують пенсію від ПФУ

У Пенсійному фонді пояснюють, що щоб офіційно встановити право або відсутність права на пенсію, потрібно підтвердити свій страховий стаж. Якщо його недостатньо, пенсію можуть призначити лише після 65 років.

Фахівці радять українцям за можливості відновлювати документи через родичів, знайомих або колишніх роботодавців. Навіть фото чи скан-копії трудової книжки можуть допомогти підтвердити кількість стажу.

Також українцям рекомендують звертатися до консульств або дипломатичних представництв України за кордоном. Там можна отримати консультацію щодо оформлення документів і подання звернень до Пенсійного фонду.

Крім того, громадяни можуть повторно подавати запити до ПФУ з проханням встановити страховий стаж та офіційно повідомити про наявність або відсутність права на пенсію. У 2026 році в Україні набрав чинності закон №4851, який спростив процедури для людей, що втратили документи через війну чи окупацію.

Навіть якщо людина не отримує пенсію, за кордоном це все одно часто потрібно підтверджувати офіційно. Саме тому проблема документів і підтвердження стажу стає дедалі актуальнішою для українців, які були змушені виїхати через війну.

