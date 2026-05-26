Некоторым украинцам нужно доказать, что они не пенсионеры: кого касается и зачем это нужно

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны все больше украинцев за рубежом сталкиваются с новой проблемой — иностранные учреждения начали требовать официальные справки о пенсионном статусе в Украине. Особенно сложно тем, кто выезжал в спешке и потерял доступ к трудовым книжкам, документам или не может подтвердить свой страховой стаж.

О том, почему украинцев начали проверять на "пенсионный статус" и что делать тем, кто не может доказать, что не получает выплаты в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание "На Пенсии".

Кому нужно доказать, что он не является пенсионером

Во многих случаях люди даже не знают, имеют ли право на пенсию в Украине, но все равно должны предоставить официальное подтверждение для получения социальной помощи за рубежом.

Самая большая проблема — отсутствие документов. Часть украинцев оставила трудовые книжки на оккупированных территориях или в городах, куда сейчас нет доступа. Из-за этого сложно подтвердить стаж работы и определить, имеет ли человек право на пенсионные выплаты.

Как украинцам доказать, что они не получают пенсию от ПФУ

В Пенсионном фонде объясняют, что чтобы официально установить право или отсутствие права на пенсию, нужно подтвердить свой страховой стаж. Если его недостаточно, пенсию могут назначить только после 65 лет.

Специалисты советуют украинцам по возможности восстанавливать документы через родственников, знакомых или бывших работодателей. Даже фото или скан-копии трудовой книжки могут помочь подтвердить количество стажа.

Также украинцам рекомендуют обращаться в консульства или дипломатические представительства Украины за рубежом. Там можно получить консультацию по оформлению документов и подаче обращений в Пенсионный фонд.

Кроме того, граждане могут повторно подавать запросы в ПФУ с просьбой установить страховой стаж и официально сообщить о наличии или отсутствии права на пенсию. В 2026 году в Украине вступил в силу закон №4851, который упростил процедуры для людей, потерявших документы из-за войны или оккупации.

Даже если человек не получает пенсию, за рубежом это все равно часто нужно подтверждать официально. Именно поэтому проблема документов и подтверждения стажа становится все более актуальной для украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны.

