10 років стажу в Україні: чи призначають пенсію та скільки платитимуть у 2026 році

Головна Економіка 10 років офіційної роботи: яку пенсію отримуватимуть українці у 2026 році

10 років офіційної роботи: яку пенсію отримуватимуть українці у 2026 році

Дата публікації: 28 травня 2026 05:45
Розмір виплат для людей похилого віку з 10 роками стажу. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пенсія залежить не тільки від віку, а й від страхового стажу — тобто офіційно відпрацьованих років, за які сплачувалися внески. Через неофіційне працевлаштування або роботу за кордоном багато людей не встигають назбирати потрібний стаж.

Про те, чи призначають пенсію за віком українцям з 10 роками стажу та на які виплати можуть розраховувати такі громадяни у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи призначають пенсію українцям з 10 роками стажу

На сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадують, що у 2026 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить 15 років. Якщо ця умова виконана, людина може оформити пенсію у 65 років.

А от якщо стажу лише 10 років, пенсію за віком не призначають. У такому випадку "стандартна пенсійна формула" не застосовується.

Які виплати отримують люди похилого віку без достатнього стажу в Україні

Навіть ті, хто не має 15 років стажу, не залишаються без підтримки держави. Їм можуть призначити соціальну допомогу замість пенсії. Вона:

  • не залежить від зарплати в минулому;
  • не рахується за пенсійною формулою;
  • має фіксований розмір і зазвичай нижча за мінімальну пенсію.

Отримати її можуть люди, які:

  • досягли 65 років;
  • постійно живуть в Україні;
  • не мають значних доходів чи інших державних виплат.

Соціальна виплата для тих, хто не має достатнього стажу, прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це — 2 595 грн на місяць.

Чи можна "докупити" стаж для пенсії в Україні

Фахівці радять перевіряти свій страховий стаж, бо іноді роботодавці можуть не сплачувати внески або помилятися в обліку. Окремі періоди роботи можна підтвердити документами або навіть через суд.

У Державній податковій службі України нагадують, що також є варіант добровільно сплачувати внески, щоб збільшити стаж та отримати право на пенсію. У 2026 році суми такі:

  • приблизно 1 902 грн на місяць — поточний внесок;
  • близько 3 804 грн на місяць — якщо "закривати" минулі періоди без стажу.

Тобто у середньому один рік стажу може коштувати близько 45 тисяч гривень. Тому перед тим, як купувати стаж, варто добре все підрахувати, щоб упевнитись, чи це вигідно в конкретній ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців отримують тільки основну пенсію і не знають, що можуть мати додаткові виплати від держави. Такі надбавки часто не нараховуються автоматично — їх потрібно оформлювати самостійно.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає перегляд прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат та пенсій уже влітку 2026 року. Якщо його ухвалять, перше підвищення може відбутися 1 липня.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
