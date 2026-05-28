10 років стажу в Україні: чи призначають пенсію та скільки платитимуть у 2026 році

Розмір виплат для людей похилого віку з 10 роками стажу.

В Україні пенсія залежить не тільки від віку, а й від страхового стажу — тобто офіційно відпрацьованих років, за які сплачувалися внески. Через неофіційне працевлаштування або роботу за кордоном багато людей не встигають назбирати потрібний стаж.

Про те, чи призначають пенсію за віком українцям з 10 роками стажу та на які виплати можуть розраховувати такі громадяни у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи призначають пенсію українцям з 10 роками стажу

На сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадують, що у 2026 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить 15 років. Якщо ця умова виконана, людина може оформити пенсію у 65 років.

А от якщо стажу лише 10 років, пенсію за віком не призначають. У такому випадку "стандартна пенсійна формула" не застосовується.

Які виплати отримують люди похилого віку без достатнього стажу в Україні

Навіть ті, хто не має 15 років стажу, не залишаються без підтримки держави. Їм можуть призначити соціальну допомогу замість пенсії. Вона:

не залежить від зарплати в минулому;

не рахується за пенсійною формулою;

має фіксований розмір і зазвичай нижча за мінімальну пенсію.

Отримати її можуть люди, які:

досягли 65 років;

постійно живуть в Україні;

не мають значних доходів чи інших державних виплат.

Соціальна виплата для тих, хто не має достатнього стажу, прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це — 2 595 грн на місяць.

Чи можна "докупити" стаж для пенсії в Україні

Фахівці радять перевіряти свій страховий стаж, бо іноді роботодавці можуть не сплачувати внески або помилятися в обліку. Окремі періоди роботи можна підтвердити документами або навіть через суд.

У Державній податковій службі України нагадують, що також є варіант добровільно сплачувати внески, щоб збільшити стаж та отримати право на пенсію. У 2026 році суми такі:

приблизно 1 902 грн на місяць — поточний внесок;

близько 3 804 грн на місяць — якщо "закривати" минулі періоди без стажу.

Тобто у середньому один рік стажу може коштувати близько 45 тисяч гривень. Тому перед тим, як купувати стаж, варто добре все підрахувати, щоб упевнитись, чи це вигідно в конкретній ситуації.

