Понад 5 тис. грн доплати до пенсії: хто отримає додаткові гроші у червні

Багато українських пенсіонерів отримують лише базову пенсію і навіть не здогадуються, що мають право на додаткові виплати від держави. Причина проста — частину надбавок потрібно оформлювати окремо, автоматично їх не призначають.

Про те, хто в Україні може отримувати понад 5 тис. грн надбавки до пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 9 закону "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Кому держава доплачує до пенсії понад 5 тис. грн у 2026 році

Такі доплати передбачені для людей з особливими заслугами перед державою. Йдеться про:

Героїв України;

Героїв Соціалістичної Праці;

повних кавалерів ордена Трудової Слави.

Такі пенсіонери можуть отримувати надбавку у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком. У 2026 році це — 5 190 гривень щомісяця.

Які ще надбавки та доплати до пенсії можуть отримувати деякі українці

Окремі доплати також передбачені для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Люди, які проживали у зоні обов’язкового відселення з 1986 по 1993 роки, можуть отримувати додатково 2 595 гривень.

Є й вікові доплати для людей старшого віку. Але такі надбавки нараховують лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. У 2026 році суми такі:

пенсіонери 70-74 років — 300 гривень;

люди 75-79 років — 456 гривень;

громадяни від 80 років — 570 гривень.

Ще одну виплату можуть оформити самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують сторонньої допомоги. Якщо є медичне підтвердження потреби в догляді, держава щомісяця доплачує їм 1 038 гривень.

Також продовжують отримувати доплати почесні донори крові. У 2026 році така надбавка становить 321 гривню на місяць. Нові доплати зараз не призначають, але тим, хто їх оформив раніше, гроші продовжать надходити.

