Понад 5 тис. грн доплати до пенсії: хто отримає додаткові гроші у червні

Головна Економіка 200% мінімальної пенсії: хто має право на таку надбавку у 2026 році

Дата публікації: 27 травня 2026 05:45
Додаткові гроші для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських пенсіонерів отримують лише базову пенсію і навіть не здогадуються, що мають право на додаткові виплати від держави. Причина проста — частину надбавок потрібно оформлювати окремо, автоматично їх не призначають.

Про те, хто в Україні може отримувати понад 5 тис. грн надбавки до пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 9 закону "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Кому держава доплачує до пенсії понад 5 тис. грн у 2026 році

Такі доплати передбачені для людей з особливими заслугами перед державою. Йдеться про: 

  • Героїв України;
  • Героїв Соціалістичної Праці;
  • повних кавалерів ордена Трудової Слави. 

Такі пенсіонери можуть отримувати надбавку у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком. У 2026 році це — 5 190 гривень щомісяця.

Які ще надбавки та доплати до пенсії можуть отримувати деякі українці

Окремі доплати також передбачені для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Люди, які проживали у зоні обов’язкового відселення з 1986 по 1993 роки, можуть отримувати додатково 2 595 гривень.

Є й вікові доплати для людей старшого віку. Але такі надбавки нараховують лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. У 2026 році суми такі:

  • пенсіонери 70-74 років — 300 гривень;
  • люди 75-79 років — 456 гривень;
  • громадяни від 80 років — 570 гривень.

Ще одну виплату можуть оформити самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують сторонньої допомоги. Якщо є медичне підтвердження потреби в догляді, держава щомісяця доплачує їм 1 038 гривень.

Також продовжують отримувати доплати почесні донори крові. У 2026 році така надбавка становить 321 гривню на місяць. Нові доплати зараз не призначають, але тим, хто їх оформив раніше, гроші продовжать надходити.

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні в Україні діють гарантовані мінімальні пенсії для різних категорій людей. Розмір виплат залежить від віку, трудового стажу та того, чи працює пенсіонер далі. До цієї суми також можуть додавати різні надбавки — за додатковий стаж, догляд, статус ветерана, виплати чорнобильцям тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що через війну багато українців за кордоном зіткнулися з новою труднощами — іноземні установи почали просити офіційне підтвердження пенсійного статусу в Україні. Найважче тим, хто виїжджав терміново та не має доступу до трудової книжки, інших документів або не може підтвердити свій страховий стаж.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
