Более 5 тыс. грн доплаты к пенсии: кто получит дополнительные деньги в июне

Многие украинские пенсионеры получают только базовую пенсию и даже не догадываются, что имеют право на дополнительные выплаты от государства. Причина проста — часть надбавок нужно оформлять отдельно, автоматически их не назначают.

О том, кто в Украине может получать более 5 тыс. грн надбавки к пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 9 закона "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Кому государство доплачивает к пенсии более 5 тыс. грн в 2026 году

Такие доплаты предусмотрены для людей с особыми заслугами перед государством. Речь идет о:

Героях Украины;

Героях Социалистического Труда;

полных кавалерах ордена Трудовой Славы.

Такие пенсионеры могут получать надбавку в размере 200% минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году это — 5 190 гривен ежемесячно.

Какие еще надбавки и доплаты к пенсии могут получать некоторые украинцы

Отдельные доплаты также предусмотрены для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Люди, которые проживали в зоне обязательного отселения с 1986 по 1993 годы, могут получать дополнительно 2 595 гривен.

Есть и возрастные доплаты для людей старшего возраста. Но такие надбавки начисляют только тем, чья пенсия не превышает 10 340 гривен. В 2026 году суммы следующие:

пенсионеры 70-74 лет — 300 гривен;

люди 75-79 лет — 456 гривен;

граждане от 80 лет — 570 гривен.

Еще одну выплату могут оформить одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в посторонней помощи. Если есть медицинское подтверждение потребности в уходе, государство ежемесячно доплачивает им 1 038 гривен.

Также продолжают получать доплаты почетные доноры крови. В 2026 году такая надбавка составляет 321 гривну в месяц. Новые доплаты сейчас не назначают, но тем, кто их оформил ранее, деньги продолжат поступать.

