Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 10 лет официальной работы: какую пенсию будут получать украинцы в 2026 году

10 лет официальной работы: какую пенсию будут получать украинцы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 05:45
10 лет стажа в Украине: назначают ли пенсию и сколько будут платить в 2026 году
Размер выплат для пожилых людей с 10 годами стажа. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пенсия зависит не только от возраста, но и от страхового стажа — то есть официально отработанных лет, за которые уплачивались взносы. Из-за неофициального трудоустройства или работы за границей многие люди не успевают насобирать нужный стаж.

О том, назначают ли пенсию по возрасту украинцам с 10 годами стажа и на какие выплаты могут рассчитывать такие граждане в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Назначают ли пенсию украинцам с 10 годами стажа

На сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области напоминают, что в 2026 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет 15 лет. Если это условие выполнено, человек может оформить пенсию в 65 лет.

А вот если стажа всего 10 лет, пенсию по возрасту не назначают. В таком случае "стандартная пенсионная формула" не применяется.

Какие выплаты получают пожилые люди без достаточного стажа в Украине

Даже те, кто не имеет 15 лет стажа, не остаются без поддержки государства. Им могут назначить социальную помощь вместо пенсии. Она:

Читайте также:
  • не зависит от зарплаты в прошлом;
  • не считается по пенсионной формуле;
  • имеет фиксированный размер и обычно ниже минимальной пенсии.

Получить ее могут люди, которые:

  • достигли 65 лет;
  • постоянно живут в Украине;
  • не имеют значительных доходов или других государственных выплат.

Социальная выплата для тех, кто не имеет достаточного стажа, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это — 2 595 грн в месяц.

Можно ли "докупить" стаж для пенсии в Украине

Специалисты советуют проверять свой страховой стаж, потому что иногда работодатели могут не платить взносы или ошибаться в учете. Отдельные периоды работы можно подтвердить документами или даже через суд.

В Государственной налоговой службе Украины напоминают, что также есть вариант добровольно платить взносы, чтобы увеличить стаж и получить право на пенсию. В 2026 году суммы следующие:

  • примерно 1 902 грн в месяц — текущий взнос;
  • около 3 804 грн в месяц — если "закрывать" прошлые периоды без стажа.

То есть в среднем один год стажа может стоить около 45 тысяч гривен. Поэтому перед тем, как покупать стаж, стоит хорошо все подсчитать, чтобы убедиться, выгодно ли это в конкретной ситуации.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы получают только основную пенсию и не знают, что могут иметь дополнительные выплаты от государства. Такие надбавки часто не начисляются автоматически — их нужно оформлять самостоятельно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает пересмотр прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий уже летом 2026 года. Если его примут, первое повышение может произойти 1 июля.

пенсии пенсионеры стаж
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации