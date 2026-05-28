10 лет стажа в Украине: назначают ли пенсию и сколько будут платить в 2026 году

10 лет официальной работы: какую пенсию будут получать украинцы в 2026 году
В Украине пенсия зависит не только от возраста, но и от страхового стажа — то есть официально отработанных лет, за которые уплачивались взносы. Из-за неофициального трудоустройства или работы за границей многие люди не успевают насобирать нужный стаж.
О том, назначают ли пенсию по возрасту украинцам с 10 годами стажа и на какие выплаты могут рассчитывать такие граждане в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Назначают ли пенсию украинцам с 10 годами стажа
На сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области напоминают, что в 2026 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет 15 лет. Если это условие выполнено, человек может оформить пенсию в 65 лет.
А вот если стажа всего 10 лет, пенсию по возрасту не назначают. В таком случае "стандартная пенсионная формула" не применяется.
Какие выплаты получают пожилые люди без достаточного стажа в Украине
Даже те, кто не имеет 15 лет стажа, не остаются без поддержки государства. Им могут назначить социальную помощь вместо пенсии. Она:
- не зависит от зарплаты в прошлом;
- не считается по пенсионной формуле;
- имеет фиксированный размер и обычно ниже минимальной пенсии.
Получить ее могут люди, которые:
- достигли 65 лет;
- постоянно живут в Украине;
- не имеют значительных доходов или других государственных выплат.
Социальная выплата для тех, кто не имеет достаточного стажа, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это — 2 595 грн в месяц.
Можно ли "докупить" стаж для пенсии в Украине
Специалисты советуют проверять свой страховой стаж, потому что иногда работодатели могут не платить взносы или ошибаться в учете. Отдельные периоды работы можно подтвердить документами или даже через суд.
В Государственной налоговой службе Украины напоминают, что также есть вариант добровольно платить взносы, чтобы увеличить стаж и получить право на пенсию. В 2026 году суммы следующие:
- примерно 1 902 грн в месяц — текущий взнос;
- около 3 804 грн в месяц — если "закрывать" прошлые периоды без стажа.
То есть в среднем один год стажа может стоить около 45 тысяч гривен. Поэтому перед тем, как покупать стаж, стоит хорошо все подсчитать, чтобы убедиться, выгодно ли это в конкретной ситуации.
Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы получают только основную пенсию и не знают, что могут иметь дополнительные выплаты от государства. Такие надбавки часто не начисляются автоматически — их нужно оформлять самостоятельно.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает пересмотр прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий уже летом 2026 года. Если его примут, первое повышение может произойти 1 июля.