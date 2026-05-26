Главная Экономика Повышение минимальных зарплат и пенсий: как могут измениться суммы в июле

Повышение минимальных зарплат и пенсий: как могут измениться суммы в июле

Дата публикации 26 мая 2026 12:34
Соцстандарты в Украине: как могут измениться прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии с 1 июля
Соцстандарты в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап повышения возможен уже с 1 июля.

О том, как могут измениться прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсии в Украине с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15224-5.

Как может измениться прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2026 года

Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в течение года. Для одного человека суммы могут быть такими:

  • с 1 июля — 9 906 грн;
  • с 1 октября — 10 180 грн.

Также хотят пересмотреть показатели для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. Для детей до 6 лет предлагают:

  • с 1 июля — 7 858 грн;
  • с 1 октября — 8 074 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

  • с 1 июля — 10 035 грн;
  • с 1 октября — 10 312 грн.

Для трудоспособных украинцев:

  • с 1 июля — 11 833 грн;
  • с 1 октября — 12 160 грн.

Для людей, которые потеряли трудоспособность:

  • с 1 июля — 7 387 грн;
  • с 1 октября — 7 591 грн.
Повышение социальных стандартов в Украине. Фото: Скриншот

На сколько могут повысить минимальные зарплаты и пенсии с 1 июля 2026 года

Вместе с прожиточным минмумом предлагается поднять минимальную пенсию по возрасту: с 1 июля она может составить 7 387 грн, а с 1 октября — 7 591 грн.

Также в документе говорится о повышении минимальной зарплаты. Она может вырасти с нынешних 8 647 грн до 11 183 грн с июля и до 12 160 грн с октября. Почасовая ставка при этом может увеличиться до 64,16 грн с июля и 72,17 грн с октября.

Кроме этого, законопроект предусматривает повышение базового денежного обеспечения военных в 1,5 раза с 1 июня 2026 года.

Откуда планируют брать деньги на повышение социальных стандартов

"Реализация положений проекта закона может быть профинансирована за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов в результате недопущения укрытия налогов и сборов, а также за счет уменьшения расходов из бюджетов на не первоочередные мероприятия", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В целом авторы инициативы объясняют, что нынешние социальные стандарты не соответствуют реальным расходам украинцев. Из-за этого, по их мнению, люди получают недостаточные гарантии.

Ранее Новини.LIVE писали, что право на пенсию по инвалидности в Украине зависит от страхового стажа. Если его недостаточно, человеку могут назначить социальную помощь, но она обычно меньше пенсии.

Также Новини.LIVE писали, что минимальная пенсия — это гарантированная государством выплата. К ней могут добавлять надбавки: за большой стаж, уход, статус ветерана, чернобыльские и другие выплаты. В июне размер минимальных пенсий отличается в зависимости от возраста, стажа и того, работает ли человек.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
