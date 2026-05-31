Гроші на поховання: кому та яку суму компенсують у 2026 році

Людина тримає конверт з грошима.

У 2026 році українці, які організовують поховання своїх рідних або близьких, можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від того, ким був померлий — застрахованою особою, працівником чи пенсіонером.

Про те, яку фінансову підтримку від держави у 2026 році можуть отримати громадяни, які організували похорон близької людини або родича, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки виплачують в разі організації похорону застрахованої особи

З 13 березня 2026 року в Україні набули чинності нові розміри допомоги на поховання в межах системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відтепер у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на її утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі 8 500 гривень. Для порівняння, до внесення змін ця сума становила 4 100 гривень. Таким чином, розмір виплати зріс більш ніж удвічі.

Хто має право на допомогу у 2026 році

Допомога на поховання надається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Виплату можуть призначити у разі смерті застрахованої особи або членів її родини, які перебували на повному утриманні померлого. До таких осіб належать:

батько та мати;

чоловік або дружина;

діти, брати, сестри та онуки віком до 18 років;

дідусь і бабуся за прямою лінією споріднення;

особи, які стали людьми з інвалідністю до досягнення повноліття;

студенти професійних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів денної форми навчання — до 23 років.

Водночас важливою умовою є те, що такі члени сім’ї не повинні мати власного джерела доходу. Тобто вони мають повністю утримуватися за рахунок застрахованої особи та не отримувати заробітну плату, пенсію чи інші соціальні виплати.

Хто може звернутися за виплатою

Отримати допомогу можуть не лише родичі померлого. Право на виплату мають:

члени сім’ї;

застрахована особа у випадках, передбачених законом;

будь-які фізичні або юридичні особи, які фактично організували та оплатили поховання.

Наприклад, якщо всі витрати на поховання взяв на себе не родич, а інша людина чи навіть організація, саме вони можуть звернутися за компенсацією.

Яку допомогу виплачують у разі смерті пенсіонера

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області пояснили, що для пенсіонерів діє окремий порядок. У цьому випадку розмір виплати залежить від того, за яким законом була призначена пенсія.

Якщо людина отримувала пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", родичам або особам, які організували поховання, виплачують суму, що дорівнює двомісячному розміру пенсії померлого.

Для військових пенсіонерів та осіб, які отримували пенсійне забезпечення відповідно до спеціального законодавства, передбачена більша допомога — у розмірі трьох місячних пенсій.

Водночас закон гарантує мінімальний розмір такої виплати. Вона не може бути меншою за п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на 2026 рік це становить 16 640 гривень.

