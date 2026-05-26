В Українців виникли проблеми через 1500 грн від держави: Гетманцев назвав недоліки програми

Деяким українцям заблокували рахунки через державну допомогу.

У квітні уряд оголосив про виплату 1500 грн для окремих вразливих категорій громадян, які потребують державної підтримки найбільше. Сама ідея є доречною та важливою, однак її реалізація знову супроводжувалась суттєвими проблемами.

Про те, які проблеми виникли в деяких українців через виплату додаткових 1500 грн від держави, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову фінкомітету Верховної Ради України Данила Гетманцева.

Які проблеми виникли в деяких українців через 1500 грн від держави

Через технічні збої в системі частина виплат почала надходити повторно. Люди, не маючи інформації про помилкове зарахування, використовували ці кошти для покриття найнеобхідніших витрат. Згодом у деяких отримувачів почали блокувати банківські картки, призначені для соціальних виплат.

Ключова проблема полягає в тому, що належного та своєчасного інформування громадян фактично не було. Помилково нараховані суми підлягали поверненню до Пенсійного фонду, але якщо їх уже витратили, людині потрібно було самостійно компенсувати кошти, щоб уникнути блокування рахунку.

Багато хто дізнавався про блокування вже постфактум — під час спроб зняти гроші або отримати інші соціальні виплати, без чітких пояснень причин. Для значної частини людей це стало серйозним стресом, адже йдеться про гроші на базові потреби.

Ба більше, зафіксовані випадки подвійного списання тих самих 1500 грн Пенсійним фондом. Хоча людям обіцяють повернути гроші, сама ситуація викликає обґрунтовані питання.

"Соціальна підтримка – це не експериментальний майданчик для недопрацьованих технічних рішень. Мова йде про людей, для яких кожна гривня має значення", — наголошує Гетманцев.

Що потрібно змінити, щоб не виникало подібних проблем

Окремо викликає занепокоєння слабка комунікація з боку Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду. Люди часто отримують інформацію вже після виникнення проблем із їхніми рахунками.

За словами Данила Гетманцева, держава не повинна перекладати наслідки власних помилок на людей. Подібні випадки мають бути виключені в майбутньому. Перед запуском програм соціальної допомоги необхідно ретельно тестувати всі технічні рішення, а громадян завчасно та зрозуміло інформувати про умови отримання коштів і можливі ризики.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році деякі українці можуть отримати одноразову виплату у 2 000 грн від держави. Заявку подають через застосунок "Дія", а гроші зазвичай надходять на рахунок приблизно за тиждень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть накласти арешт на рахунок, якщо є непогашені борги. Але є виплати, які не можуть забрати через виконавче провадження. Картки, куди надходять такі гроші, захищені від дій виконавців.