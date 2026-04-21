Деякі українці можуть отримати додаткові 2000 грн у травні: кого стосується та що потрібно зробити

У 2026 році частина українців зможе отримати виплату у розмірі 2 000 гривень від держави. Подати заявку на ці кошти можна через застосунок "Дія", а зарахування на рахунок зазвичай відбувається протягом приблизно 7 днів.

Про те, хто може отримати додаткові 2000 грн у травні та на що їх можна буде витратити.

Хто може отримати гроші та як їх можна використати

Йдеться про громадян, яким виповнилося 40 років. Для них держава запровадила програму "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає фінансування базового медичного обстеження.

Головна мета ініціативи — своєчасно виявляти можливі проблеми зі здоров’ям, зокрема:

цукровий діабет;

розлади психічного стану;

серцево-судинні захворювання.

У межах програми передбачено кілька етапів перевірки стану здоров’я:

Опитування пацієнта — лікар оцінює ризики розвитку діабету 2 типу, серцевих хвороб і можливих психічних порушень. Лабораторні аналізи — дозволяють перевірити роботу серця, судинної системи та нирок. Фізичний огляд — включає вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги та росту.

Пацієнт має право самостійно обрати медичний заклад, головне — щоб він був підключений до програми.

Як отримати виплату через "Дію"

Основна вимога — досягнення 40-річного віку. Після цього запрошення на участь у скринінгу автоматично надходить у застосунок "Дія" приблизно через 30 днів після дня народження.

Наприклад, якщо людині виповнилося 40 років 1 травня, повідомлення з’явиться орієнтовно 31 травня. Саме після цього можна оформити участь у програмі та подати заявку на виплату. Порядок дій такий:

дочекатися повідомлення у "Дії";

підтвердити участь у програмі;

відкрити "Дія.Картку" або використати вже наявну.

Після цього кошти зараховуються протягом близько 7 днів. Використати їх можна виключно на медичні послуги у закладах, що беруть участь у програмі. Зняти гроші готівкою або витратити на інші потреби неможливо.

