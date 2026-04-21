Головна Економіка Допомога від держави у травні: хто з українців отримає 2000 грн

Допомога від держави у травні: хто з українців отримає 2000 грн

Дата публікації: 21 квітня 2026 12:35
Деякі українці можуть отримати додаткові 2000 грн у травні: кого стосується та що потрібно зробити
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році частина українців зможе отримати виплату у розмірі 2 000 гривень від держави. Подати заявку на ці кошти можна через застосунок "Дія", а зарахування на рахунок зазвичай відбувається протягом приблизно 7 днів.

Про те, хто може отримати додаткові 2000 грн у травні та на що їх можна буде витратити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія".

Хто може отримати гроші та як їх можна використати

Йдеться про громадян, яким виповнилося 40 років. Для них держава запровадила програму "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає фінансування базового медичного обстеження.

Головна мета ініціативи — своєчасно виявляти можливі проблеми зі здоров’ям, зокрема:

  • цукровий діабет;
  • розлади психічного стану;
  • серцево-судинні захворювання.

У межах програми передбачено кілька етапів перевірки стану здоров’я:

  1. Опитування пацієнта — лікар оцінює ризики розвитку діабету 2 типу, серцевих хвороб і можливих психічних порушень.
  2. Лабораторні аналізи — дозволяють перевірити роботу серця, судинної системи та нирок.
  3. Фізичний огляд — включає вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги та росту.

Пацієнт має право самостійно обрати медичний заклад, головне — щоб він був підключений до програми.

Як отримати виплату через "Дію"

Основна вимога — досягнення 40-річного віку. Після цього запрошення на участь у скринінгу автоматично надходить у застосунок "Дія" приблизно через 30 днів після дня народження.

Наприклад, якщо людині виповнилося 40 років 1 травня, повідомлення з’явиться орієнтовно 31 травня. Саме після цього можна оформити участь у програмі та подати заявку на виплату. Порядок дій такий:

  • дочекатися повідомлення у "Дії";
  • підтвердити участь у програмі;
  • відкрити "Дія.Картку" або використати вже наявну.

Після цього кошти зараховуються протягом близько 7 днів. Використати їх можна виключно на медичні послуги у закладах, що беруть участь у програмі. Зняти гроші готівкою або витратити на інші потреби неможливо.

Раніше Новини.LIVE писали, що з початку повномасштабної війни в Ірландії прихисток і тимчасовий захист отримали понад 125 тисяч українців. Людям, які приймали біженців у себе, з середини 2022 року вже виплатили більш як 438 млн євро. Тепер у країні поступово планують зменшувати таку підтримку і навіть можуть пропонувати гроші тим, хто вирішить повернутися в Україну.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні в квітні 2026 року частина людей отримає одноразову виплату — 1500 грн. Вона здебільшого для пенсіонерів і тих, хто вже отримує соцдопомогу. Тож у багатьох виникає питання, чи не вплине ця сума на субсидії або іншу держпідтримку.

виплати здоров'я медицина
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
