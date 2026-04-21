Некоторые украинцы могут получить дополнительные 2000 грн в мае: кого касается и что нужно сделать

В 2026 году часть украинцев сможет получить выплату в размере 2 000 гривен от государства. Подать заявку на эти средства можно через приложение "Дія", а зачисление на счет обычно происходит в течение примерно 7 дней.

О том, кто может получить дополнительные 2000 грн в мае и на что их можно будет потратить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".

Кто может получить деньги и как их можно использовать

Речь идет о гражданах, которым исполнилось 40 лет. Для них государство ввело программу "Скрининг здоровья 40+", предусматривающую финансирование базового медицинского обследования.

Главная цель инициативы — своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем, в частности:

сахарный диабет;

расстройства психического состояния;

сердечно-сосудистые заболевания.

В рамках программы предусмотрено несколько этапов проверки состояния здоровья:

Опрос пациента — врач оценивает риски развития диабета 2 типа, сердечных болезней и возможных психических нарушений. Лабораторные анализы — позволяют проверить работу сердца, сосудистой системы и почек. Физический осмотр — включает измерение артериального давления, пульса, веса и роста.

Пациент имеет право самостоятельно выбрать медицинское учреждение, главное — чтобы оно было подключено к программе.

Как получить выплату через "Дію"

Основное требование — достижение 40-летнего возраста. После этого приглашение на участие в скрининге автоматически поступает в приложение "Дія" примерно через 30 дней после дня рождения.

Например, если человеку исполнилось 40 лет 1 мая, сообщение появится ориентировочно 31 мая. Именно после этого можно оформить участие в программе и подать заявку на выплату. Порядок действий следующий:

дождаться сообщения в "Дії";

подтвердить участие в программе;

открыть "Дія.Карту" или использовать уже имеющуюся.

После этого средства зачисляются в течение около 7 дней. Использовать их можно исключительно на медицинские услуги в учреждениях, участвующих в программе. Снять деньги наличными или потратить на другие нужды невозможно.

