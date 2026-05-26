У украинцев возникли проблемы из-за 1500 грн от государства: Гетманцев назвал недостатки программы

В апреле правительство объявило о выплате 1500 грн для отдельных уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в государственной поддержке больше всего. Сама идея уместна и важна, однако ее реализация снова сопровождалась существенными проблемами.

О том, какие проблемы возникли у некоторых украинцев из-за выплаты дополнительных 1500 грн от государства, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на председателя финкомитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

Какие проблемы возникли у некоторых украинцев из-за 1500 грн от государства

Из-за технических сбоев в системе часть выплат начала поступать повторно. Люди, не имея информации об ошибочном зачислении, использовали эти средства для покрытия самых необходимых расходов. Впоследствии у некоторых получателей начали блокировать банковские карты, предназначенные для социальных выплат.

Ключевая проблема заключается в том, что надлежащего и своевременного информирования граждан фактически не было. Ошибочно начисленные суммы подлежали возврату в Пенсионный фонд, но если их уже потратили, человеку нужно было самостоятельно компенсировать средства, чтобы избежать блокировки счета.

Многие узнавали о блокировке уже постфактум — при попытках снять деньги или получить другие социальные выплаты, без четких объяснений причин. Для значительной части людей это стало серьезным стрессом, ведь речь идет о деньгах на базовые потребности.

Более того, зафиксированы случаи двойного списания тех же 1500 грн Пенсионным фондом. Хотя людям обещают вернуть деньги, сама ситуация вызывает обоснованные вопросы.

"Социальная поддержка — это не экспериментальная площадка для недоработанных технических решений. Речь идет о людях, для которых каждая гривна имеет значение", — отмечает Гетманцев.

Что нужно изменить, чтобы не возникало подобных проблем

Отдельно вызывает беспокойство слабая коммуникация со стороны Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. Люди часто получают информацию уже после возникновения проблем с их счетами.

По словам Даниила Гетманцева, государство не должно перекладывать последствия собственных ошибок на людей. Подобные случаи должны быть исключены в будущем. Перед запуском программ социальной помощи необходимо тщательно тестировать все технические решения, а граждан заблаговременно и понятно информировать об условиях получения средств и возможных рисках.

