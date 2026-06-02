Пенсія може бути більшою на 20%: як отримати надбавку у 2026 році

Жителі деяких областей мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Вона передбачена через складні умови проживання та суворий клімат. Завдяки цій пільзі пенсійні виплати деяких громадян похилого віку можуть підвищити на 20%.

Про те, в яких областях пенсіонери мають право на підвищений розмір виплат та як отримати надбавку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 6 статтю закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Хто може отримати гірську надбавку у 2026 році

Така доплата не нараховується автоматично. Щоб отримати підвищення до пенсії, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Через те, що багато людей не знають про цю можливість, вони роками недоотримують належні їм кошти.

За інформацією Міністерства соціальної політики, право на підвищену пенсію мають громадяни, які проживають або працюють у населених пунктах, що офіційно мають статус гірських. Для призначення надбавки необхідно відповідати кільком умовам. Людина повинна:

безперервно проживати або працювати в гірському населеному пункті щонайменше шість місяців;

не повинна сплачувати єдиний соціальний внесок в іншій місцевості.

Крім того, протягом останніх трьох місяців заявник не має перебувати за межами України понад 60 днів поспіль. Виняток можливий лише у випадках, коли виїзд за кордон був пов'язаний із поважними причинами.

Оформити гірську надбавку можуть і внутрішньо переміщені особи. Якщо раніше людина втратила право на цю пільгу через порушення встановлених вимог, після усунення причин відмови виплату можна поновити.

До переліку гірських населених пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №647, входять населені пункти Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Як оформити доплату до пенсії

Щоб отримати 20-відсоткове підвищення пенсії, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів", мешканці таких територій можуть отримати спеціальне посвідчення у місцевому органі самоврядування.

Саме цей документ є головною підставою для призначення надбавки та подається разом із заявою до Пенсійного фонду. Після подання документів фахівці Пенсійного фонду перевіряють, чи відповідає заявник усім встановленим вимогам.

Також підтверджується факт проживання людини в гірській місцевості. Якщо підстав для відмови немає, пенсіонеру призначають доплату, і розмір його пенсії збільшується на 20%.

Кому окрім пенсіонерів можуть підвищити виплати

Гірське посвідчення дає право не тільки на підвищену пенсію. На 20% також збільшуються окремі види державної соціальної допомоги та стипендії.

Тому скористатися цією пільгою можуть не лише пенсіонери, а й студенти та інші категорії громадян, які проживають у населених пунктах зі статусом гірських.

Кому можуть відмовити у надбавці

Не всі мешканці Карпат можуть претендувати на надбавку. Доплату не призначають громадянам, які отримують пенсію за місцем проживання, що не має статусу гірського населеного пункту.

Також відмову можуть отримати люди, які не відповідають вимогам щодо проживання, працевлаштування або тривалого перебування за кордоном.

Крім того, надбавку можуть скасувати або не призначити, якщо буде встановлено, що людина лише формально зареєстрована в гірському населеному пункті, але фактично там не проживає.

