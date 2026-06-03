Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии в июне: 4 категории граждан, которые первыми получат деньги

Пенсии в июне: 4 категории граждан, которые первыми получат деньги

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 05:45
Первые в очереди на выплаты: кто в июне получит пенсию раньше других
Выплата пенсий в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия — это единственный источник дохода для многих украинцев, а потому людям важно знать, когда ждать новых выплат. Однако деньги не начисляют всем одновременно. Для каждого получателя есть свой график выплат: кто-то получает их в первых числах месяца, а кто-то — в конце.

О том, когда начисляют пенсию украинцам и кто получит деньги раньше остальных в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда выплатят пенсии украинцам в июне

Пенсионные выплаты в Украине гражданам поступают ежемесячно с 4 по 25 число. Именно в это время банки и почтовые службы перечисляют или доставляют деньги получателям. Узнать свою дату выплаты можно несколькими способами:

  • позвонить на горячую линию ПФУ;
  • обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • проверить информацию в личном кабинете на портале ПФУ.

Пенсионеры могут сами выбирать, как получать деньги — через банк или почтовое отделение. Если пенсия поступает через почту, ее можно забрать в отделении или заказать доставку на дом. При необходимости способ получения выплат можно изменить.

Для тех, кто получает пенсию на банковский счет, средства перечисляются в соответствии с графиком, утвержденным Пенсионным фондом, в течение всего выплатного периода.

Читайте также:

Кто в июне получит пенсию раньше других

В Украине некоторые категории граждан имеют право на приоритетное получение пенсий. Для них выплаты осуществляются до 10 числа включительно. Речь идет о:

  • участниках боевых действий;
  • людях с инвалидностью вследствие войны;
  • членах семей погибших защитников и защитниц;
  • лицах с особыми заслугами перед Украиной.

Также люди с инвалидностью I группы и граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить доставку пенсии на дом. Для этого необходимо подать письменное заявление.

Кроме того, закон позволяет получать пенсию через доверенное лицо. В таком случае нужно оформить доверенность. Если она выдана более чем на один год, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание получать выплаты через представителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине размер и право на пенсию зависят не только от возраста, но и от количества лет официальной работы, за которые уплачивались страховые взносы. Из-за неофициальной занятости или работы за пределами страны многие люди не имеют достаточного стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для жителей отдельных регионов предусмотрена дополнительная доплата к пенсии из-за непростых условий жизни и климата. Благодаря этому пенсионеры могут получать увеличенные на 20% выплаты.

пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации