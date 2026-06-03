Первые в очереди на выплаты: кто в июне получит пенсию раньше других

Выплата пенсий в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия — это единственный источник дохода для многих украинцев, а потому людям важно знать, когда ждать новых выплат. Однако деньги не начисляют всем одновременно. Для каждого получателя есть свой график выплат: кто-то получает их в первых числах месяца, а кто-то — в конце.

О том, когда начисляют пенсию украинцам и кто получит деньги раньше остальных в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда выплатят пенсии украинцам в июне

Пенсионные выплаты в Украине гражданам поступают ежемесячно с 4 по 25 число. Именно в это время банки и почтовые службы перечисляют или доставляют деньги получателям. Узнать свою дату выплаты можно несколькими способами:

позвонить на горячую линию ПФУ;

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;

проверить информацию в личном кабинете на портале ПФУ.

Пенсионеры могут сами выбирать, как получать деньги — через банк или почтовое отделение. Если пенсия поступает через почту, ее можно забрать в отделении или заказать доставку на дом. При необходимости способ получения выплат можно изменить.

Для тех, кто получает пенсию на банковский счет, средства перечисляются в соответствии с графиком, утвержденным Пенсионным фондом, в течение всего выплатного периода.

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В Украине некоторые категории граждан имеют право на приоритетное получение пенсий. Для них выплаты осуществляются до 10 числа включительно. Речь идет о:

участниках боевых действий;

людях с инвалидностью вследствие войны;

членах семей погибших защитников и защитниц;

лицах с особыми заслугами перед Украиной.

Также люди с инвалидностью I группы и граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить доставку пенсии на дом. Для этого необходимо подать письменное заявление.

Кроме того, закон позволяет получать пенсию через доверенное лицо. В таком случае нужно оформить доверенность. Если она выдана более чем на один год, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание получать выплаты через представителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине размер и право на пенсию зависят не только от возраста, но и от количества лет официальной работы, за которые уплачивались страховые взносы. Из-за неофициальной занятости или работы за пределами страны многие люди не имеют достаточного стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для жителей отдельных регионов предусмотрена дополнительная доплата к пенсии из-за непростых условий жизни и климата. Благодаря этому пенсионеры могут получать увеличенные на 20% выплаты.