Перші в черзі на виплати: хто в червні отримає пенсію раніше за інших

Виплата пенсій в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсія — це єдине джерело доходу для багатьох українців, а тому людям важливо знати, коли чекати на нові виплати. Однак гроші не нараховують всім одночасно. Для кожного одержувача є свій графік виплат: хтось отримує їх в перших числах місяця, а хтось — наприкінці.

Про те, коли нараховують пенсію українцям та хто отримає гроші раніше за решту у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Коли виплатять пенсії українцям у червні

Пенсійні виплати в Україні громадянам надходять щомісяця з 4 по 25 число. Саме в цей час банки та поштові служби перераховують або доставляють гроші одержувачам. Дізнатися свою дату виплати можна кількома способами:

зателефонувати на гарячу лінію ПФУ;

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

перевірити інформацію в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Пенсіонери можуть самі обирати, як отримувати гроші — через банк або поштове відділення. Якщо пенсія надходить через пошту, її можна забрати у відділенні або замовити доставку додому. За потреби спосіб отримання виплат можна змінити.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок, кошти перераховуються відповідно до графіка, затвердженого Пенсійним фондом, протягом усього виплатного періоду.

Читайте також:

Хто в червні отримає пенсію раніше за інших

В Україні деякі категорії громадян мають право на пріоритетне отримання пенсій. Для них виплати здійснюються до 10 числа включно. Йдеться про:

учасників бойових дій;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих захисників і захисниць;

осіб з особливими заслугами перед Україною.

Також люди з інвалідністю І групи та громадяни, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити доставку пенсії додому. Для цього необхідно подати письмову заяву.

Крім того, закон дозволяє отримувати пенсію через довірену особу. У такому випадку потрібно оформити довіреність. Якщо вона видана більш ніж на один рік, пенсіонер має щороку підтверджувати своє бажання отримувати виплати через представника.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні розмір і право на пенсію залежать не лише від віку, а й від кількості років офіційної роботи, за які сплачувалися страхові внески. Через неофіційну зайнятість або роботу за межами країни багато людей не мають достатнього стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що для мешканців окремих регіонів передбачена додаткова доплата до пенсії через непрості умови життя та клімат. Завдяки цьому пенсіонери можуть отримувати збільшені на 20% виплати.