Довічна пенсія в Україні: хто може отримувати та від чого залежить її розмір у 2026 році

Довічна пенсія в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців отримують довічну пенсію, але не завжди розуміють, на яких підставах вона призначена та як розраховується її розмір. Через це такі виплати часто плутають зі звичайною пенсією за віком або вважають, що вона стосується лише людей з інвалідністю.

Про те, що таке довічна пенсія, від чого залежить її розмір та хто має на неї право у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Мережа права".

Чим відрізняються державна та недержавна довічні пенсії

Насправді довічна пенсія — це не окремий вид пенсії, а механізм виплат, за яким людина отримує кошти протягом усього життя після виходу на заслужений відпочинок. Така система може діяти як у державному, так і в недержавному пенсійному забезпеченні.

У державній системі пенсія призначається відповідно до законодавства та фінансується через систему загальнообов’язкового пенсійного страхування. У недержавній — виплати формуються за рахунок особистих накопичень людини або внесків роботодавця та залежать від умов договору з пенсійним фондом чи страховою компанією.

Головна різниця полягає в тому, що в недержавних програмах людина може обирати умови отримання коштів, а також передбачити можливість спадкування накопичень або гарантований строк виплат.

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Хто має право на довічні виплати

У державній системі право на довічну пенсію виникає після досягнення пенсійного віку та наявності необхідного страхового стажу. Також такі виплати можуть отримувати люди з безстроково встановленою інвалідністю або громадяни, які мають право на спеціальні пенсійні умови через особливості служби чи роботи.

Одне з найпоширеніших питань стосується довічної пенсії по інвалідності. Якщо інвалідність встановлена без необхідності подальшого перегляду, виплати фактично стають довічними.

У недержавних пенсійних програмах порядок отримання коштів визначається договором, у якому прописуються строки, розмір та умови виплат.

Види довічної пенсії в недержавних фондах

Законодавство передбачає кілька варіантів довічних виплат:

Довічна пенсія з установленим періодом: виплачується до кінця життя пенсіонера, але не менше визначеного договором строку. Якщо людина помирає раніше, кошти можуть отримати спадкоємці. Довічна обумовлена пенсія: також передбачає виплати протягом життя, а договором може бути передбачена компенсація спадкоємцям. Довічна пенсія подружжя: гарантує виплати не лише пенсіонеру, а й його чоловіку або дружині після його смерті.

Від чого залежить розмір довічної пенсії

Фіксованого розміру державної довічної пенсії не існує. На суму виплат впливають страховий стаж, офіційний заробіток, дата призначення пенсії та підстава її нарахування.

Також важливу роль відіграє правильність оформлення документів. Через неврахований стаж, помилки в даних про заробіток або пропущені періоди роботи людина може отримувати меншу пенсію, ніж їй належить.

У недержавних програмах розмір довічних виплат залежить від накопиченої суми коштів, умов договору та розрахунків страхової компанії.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі люди похилого віку, які живуть у певних регіонах України, можуть отримувати додаткову надбавку до пенсії. Її призначають через складні умови життя та несприятливий клімат. Завдяки цьому розмір виплат може зрости на 20%.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох українців пенсія залишається основним джерелом доходу, тому важливо знати дату її отримання. Виплати надходять всім по-різному — для кожного пенсіонера встановлений індивідуальний графік. Одні отримують кошти на початку місяця, інші — ближче до його завершення.