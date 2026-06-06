Доплати до пенсії у червні 2026 року: у кого виплата зросте більш ніж на 1000 грн

Доплати для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українських пенсіонерів мають право на різні доплати до пенсії, але не всі про них знають. Частину надбавок Пенсійний фонд призначає автоматично, а для інших потрібно подати заяву та необхідні документи.

Про те, які доплати автоматично нараховують людям похилого віку в Україні та кому розмір пенсії можуть підвищити більше ніж на 1000 грн, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 6 пункт 8 статті закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Кому розмір пенсії можуть підвищити більш ніж на 1000 грн у 2026 році

Для людей, які через стан здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги, передбачена спеціальна надбавка до пенсії. Зараз її розмір становить 1 038 гривень на місяць. На таку підтримку можуть розраховувати:

люди з інвалідністю І групи;

самотні пенсіонери, які не можуть самостійно доглядати за собою;

пенсіонери з інвалідністю ІІ або ІІІ групи після досягнення пенсійного віку за наявності медичного висновку.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати документи, які підтверджують потребу в догляді. Самотній статус також потрібно підтвердити документально.

Водночас отримувати цю надбавку та державну соціальну допомогу на догляд одночасно не можна. Тому перед оформленням варто з’ясувати, який вид підтримки буде вигіднішим.

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Ще одна надбавка передбачена для пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї. Йдеться як про дітей до 18 років, так і про дорослих родичів, які через стан здоров’я не можуть працювати.

Для цивільних пенсіонерів доплата за кожну дитину до 18 років становить 150 гривень. Військові пенсіонери можуть отримувати значно більше — наразі це 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

Які доплати пенсіонерам нараховують автоматично

Одна з найпоширеніших доплат — вікова. Після досягнення 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень. Після 75 років сума зростає до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень.

Важливо пам’ятати, що ці надбавки не підсумовуються. Тобто при переході до старшої вікової категорії попередню доплату замінює нова.

Також держава гарантує мінімальний рівень пенсійного забезпечення для деяких громадян. Якщо непрацюючому пенсіонеру виповнилося 65 років, він має необхідний страховий стаж (не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), а його пенсія менша за 4 213 гривень, Пенсійний фонд повинен автоматично доплатити різницю.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсії виплачують щомісяця з 4 до 25 числа. У цей період банки та пошта переказують кошти людям похилого віку. Однак окремі категорії людей отримують гроші раніше — до 10 числа включно.

Також Новини.LIVE розповідали, що частина українців має право на довічну пенсію, але не всі знають, за яких умов її призначають і від чого залежить сума виплат. Тому її нерідко плутають зі звичайною пенсією за віком або вважають, що вона передбачена лише для людей з інвалідністю.