Досрочная пенсия в 2026 году: кто имеет право и условия назначения выплат

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине изменились требования для выхода на пенсию по возрасту. Сейчас право на выплаты зависеть от двух факторов — возраста человека и количества лет страхового стажа. Большинство может выйти на заслуженный отдых начиная с 60-летнего возраста, но некоторые категории граждан имеют право на досрочную пенсию.

О том, кто имеет право на досрочную пенсию в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Условия назначения пенсии по возрасту в 2026 году

Чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года понадобится не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — от 15 лет.

Важно, что стаж считают на день достижения пенсионного возраста. Поэтому если человек достиг 60 лет еще в 2025 году, но обратится за пенсией уже в 2026-м, для него будут действовать старые требования — достаточно будет 32 лет стажа.

Пенсию начислят со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если документы подать в Пенсионный фонд в течение трех месяцев.

Читайте также:

Те, кто имеет менее 15 лет страхового стажа, не смогут получать пенсию по возрасту. После 65 лет такие граждане могут претендовать на государственную социальную помощь, если не получают других пенсионных выплат.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предусмотрен досрочный выход на пенсию для отдельных категорий граждан. Среди них:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Мужчины могут оформить пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет. Для этого необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа мужчинам и 20 лет женщинам.

Также право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, которые воспитали пятерых и более детей, а также матери детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Они могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа и при условии, что ребенка воспитывали до шестилетнего возраста.

Родители также могут воспользоваться этим правом. Для мужчин условия — достижение 55 лет и наличие не менее 20 лет страхового стажа.

Досрочная пенсия после увольнения

Раньше выйти на пенсию могут и работники, которых уволили менее чем за полтора года до пенсионного возраста из-за ликвидации предприятия, банкротства, сокращения штата или состояния здоровья.

В таком случае человек должен зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней после увольнения. Если в течение следующей недели подходящую работу не предложат, он может претендовать на досрочную пенсию. Обязательное условие — достаточный страховой стаж:

30 лет для женщин;

не менее 35 лет для мужчин.

Льготные условия выхода на пенсию для людей с отдельными заболеваниями

Право на досрочную пенсию имеют также люди с определенными заболеваниями. Граждане с гипофизарным нанизмом или диспропорциональной карликовостью могут выйти на пенсию в 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). Для этого нужно иметь не менее 20 и 15 лет страхового стажа соответственно.

Люди с инвалидностью по зрению I группы, а также граждане с инвалидностью с детства I группы могут оформить пенсию в 50 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). Требования к стажу при этом составляют не менее 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

Ранее Новини.LIVE писали, что для многих украинцев пенсия является основным источником дохода, поэтому важно знать, когда поступают выплаты. Обычно деньги выплачивают ежемесячно с 4 по 25 число через банк или почту. Однако отдельные категории граждан получают средства раньше — до 10 числа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сумма пенсии зависит от страхового стажа, официальной зарплаты, должности и других факторов, в частности особых заслуг перед государством. Если же человек не имеет необходимого стажа для назначения пенсии, вместо нее он может получать социальную помощь.