Від 908 до 1038 грн доплати до пенсії: хто має право та як оформити надбавку у 2026 році

Надбавка до пенсії для багатодітних пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі категорії українців похилого віку можуть претендувати на довічну щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Йдеться про громадян, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку.

Про те, хто має право на таку виплату, який її розмір та які документи потрібно підготувати для призначення надбавки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Хто може отримувати додаткові гроші на пенсії

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, право на таку надбавку мають не лише матері, а й батьки. Якщо жінка не оформила виплату або не встигла цього зробити, звернутися за нею може батько. Для цього потрібно підтвердити факт виховання п’яти чи більше дітей до шести років.

Важливою умовою є також наявність необхідного страхового стажу, який дає право на отримання пенсії. Крім того, багатодітні матері мають право на достроковий вихід на відпочинок відповідно до чинного законодавства.

Який розмір доплати у 2026 році

Наразі щомісячна надбавка за особливі заслуги перед Україною становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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З урахуванням чинного розміру прожиткового мінімуму — 2 595 гривень, сума доплати складає від 908 до 1038 гривень на місяць. Ці кошти виплачуються разом з основною пенсією та призначаються довічно.

Як оформити надбавку до пенсії

Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву.

Автоматично такі доплати не нараховують. Причина полягає в тому, що державні реєстри не містять повної інформації про склад сім’ї та фактичне виховання дітей, тому право на виплату потрібно підтверджувати документально.

Для оформлення надбавки потрібно підготувати пакет документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи про наявний страховий стаж;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, які підтверджують виховання дітей до шестирічного віку (довідки про місце проживання, акти обстеження або інші документи).

У Пенсійному фонді радять не відкладати оформлення виплати тим, хто має на неї право, оскільки призначається вона лише після особистого звернення громадянина. Ці гроші можуть стати відчутною фінансовою підтримкою для багатодітних пенсіонерів.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці віком від 65 років, які не мають необхідного страхового стажу та не отримують інших державних виплат, можуть оформити щомісячну соціальну допомогу в розмірі 2 595 гривень. Вона не є пенсією і надається лише непрацюючим громадянам.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році право на пенсійні виплати в Україні залежить від віку людини та тривалості її страхового стажу. Зазвичай пенсію призначають з 60 років, хоча для окремих категорій громадян передбачена можливість дострокового виходу на пенсію.