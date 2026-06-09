От 908 до 1038 грн доплаты к пенсии: кто имеет право и как оформить надбавку в 2026 году

Надбавка к пенсии для многодетных пенсионеров. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев пожилого возраста могут претендовать на пожизненную ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед государством. Речь идет о гражданах, которые воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста.

О том, кто имеет право на такую выплату, каков ее размер и какие документы нужно подготовить для назначения надбавки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Кто может получать дополнительные деньги на пенсии

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, право на такую надбавку имеют не только матери, но и отцы. Если женщина не оформила выплату или не успела этого сделать, обратиться за ней может отец. Для этого нужно подтвердить факт воспитания пяти или более детей до шести лет.

Важным условием является также наличие необходимого страхового стажа, который дает право на получение пенсии. Кроме того, многодетные матери имеют право на досрочный выход на отдых в соответствии с действующим законодательством.

Какой размер доплаты в 2026 году

Сейчас ежемесячная надбавка за особые заслуги перед Украиной составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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С учетом действующего размера прожиточного минимума — 2 595 гривен, сумма доплаты составляет от 908 до 1038 гривен в месяц. Эти средства выплачиваются вместе с основной пенсией и назначаются пожизненно.

Как оформить надбавку к пенсии

Для получения надбавки необходимо лично обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление.

Автоматически такие доплаты не начисляют. Причина заключается в том, что государственные реестры не содержат полной информации о составе семьи и фактическом воспитании детей, поэтому право на выплату нужно подтверждать документально.

Для оформления надбавки нужно подготовить пакет документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины;

свидетельства о рождении всех детей;

документы об имеющемся страховом стаже;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, которые подтверждают воспитание детей до шестилетнего возраста (справки о месте проживания, акты обследования или другие документы).

В Пенсионном фонде советуют не откладывать оформление выплаты тем, кто имеет на нее право, поскольку назначается она только после личного обращения гражданина. Эти деньги могут стать ощутимой финансовой поддержкой для многодетных пенсионеров.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы в возрасте от 65 лет, которые не имеют необходимого страхового стажа и не получают других государственных выплат, могут оформить ежемесячную социальную помощь в размере 2 595 гривен. Она не является пенсией и предоставляется только неработающим гражданам.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году право на пенсионные выплаты в Украине зависит от возраста человека и продолжительности его страхового стажа. Обычно пенсию назначают с 60 лет, хотя для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.