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Главная Экономика Деньги для пенсионеров: кто может получить единовременное пособие в 2026

Деньги для пенсионеров: кто может получить единовременное пособие в 2026

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 05:45
Единовременная денежная помощь для пенсионеров: кто и какую сумму получит в 2026 году
Единовременная выплата пенсионерам. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

По завершении трудовой деятельности некоторые категории граждан Украины могут рассчитывать на дополнительную единовременную финансовую помощь от государства. Однако такая выплата доступна не всем пенсионерам — для её получения необходимо соответствовать ряду требований.

О том, кто из пенсионеров может получить единовременную денежную помощь от государства и как определяется ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

Кто может получить единовременную помощь при оформлении пенсии

Как пояснили в Пенсионном фонде, отдельные граждане при оформлении пенсии имеют право на единовременную денежную выплату. Ее размер зависит от суммы назначенной пенсии. Право на такую помощь имеют работники государственных и коммунальных учреждений, работающие в сферах:

  • образования;
  • здравоохранения;
  • социальной защиты населения.

Однако работа в этих отраслях сама по себе не гарантирует получение средств, ведь для назначения выплаты необходимо выполнить все установленные условия.

Условия получения единовременной денежной помощи в 2026 году

На момент достижения пенсионного возраста человек должен продолжать работать в государственном или коммунальном учреждении. Кроме того, его должность должна входить в перечень профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров №909.

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Отдельные требования касаются страхового стажа:

  • для мужчин он должен составлять не менее 35 лет;
  • для женщин — не менее 30 лет работы на соответствующих должностях.

Также важно, чтобы до момента назначения пенсии гражданин не получал каких-либо других пенсионных выплат.

На какой размер помощи рассчитывать в 2026 году

В случае выполнения всех условий пенсионеру назначается единовременное пособие в размере десяти ежемесячных выплат, рассчитанных на дату выхода человека на пенсию. Эта сумма не подлежит налогообложению.

В 2026 году это не единственная форма государственной поддержки для пенсионеров. Законодательство также предусматривает другие виды помощи, в частности ежегодные выплаты ко Дню Независимости Украины для ветеранов войны, а также ежемесячные надбавки для граждан в возрасте от 70 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получать ежемесячную пожизненную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Это касается людей, которые воспитали не менее пяти детей до 6 лет. Размер надбавки в 2026 году составляет от 908 до 1038 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году правила выхода на пенсию в Украине изменились — увеличилось количество необходимого стажа. Большинство граждан могут оформить выплаты с 60 лет, но для отдельных категорий предусмотрен досрочный выход на пенсию.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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