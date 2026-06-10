Единовременная денежная помощь для пенсионеров: кто и какую сумму получит в 2026 году

Деньги для пенсионеров: кто может получить единовременное пособие в 2026
По завершении трудовой деятельности некоторые категории граждан Украины могут рассчитывать на дополнительную единовременную финансовую помощь от государства. Однако такая выплата доступна не всем пенсионерам — для её получения необходимо соответствовать ряду требований.
О том, кто из пенсионеров может получить единовременную денежную помощь от государства и как определяется ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области.
Кто может получить единовременную помощь при оформлении пенсии
Как пояснили в Пенсионном фонде, отдельные граждане при оформлении пенсии имеют право на единовременную денежную выплату. Ее размер зависит от суммы назначенной пенсии. Право на такую помощь имеют работники государственных и коммунальных учреждений, работающие в сферах:
- образования;
- здравоохранения;
- социальной защиты населения.
Однако работа в этих отраслях сама по себе не гарантирует получение средств, ведь для назначения выплаты необходимо выполнить все установленные условия.
Условия получения единовременной денежной помощи в 2026 году
На момент достижения пенсионного возраста человек должен продолжать работать в государственном или коммунальном учреждении. Кроме того, его должность должна входить в перечень профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров №909.
Отдельные требования касаются страхового стажа:
- для мужчин он должен составлять не менее 35 лет;
- для женщин — не менее 30 лет работы на соответствующих должностях.
Также важно, чтобы до момента назначения пенсии гражданин не получал каких-либо других пенсионных выплат.
На какой размер помощи рассчитывать в 2026 году
В случае выполнения всех условий пенсионеру назначается единовременное пособие в размере десяти ежемесячных выплат, рассчитанных на дату выхода человека на пенсию. Эта сумма не подлежит налогообложению.
В 2026 году это не единственная форма государственной поддержки для пенсионеров. Законодательство также предусматривает другие виды помощи, в частности ежегодные выплаты ко Дню Независимости Украины для ветеранов войны, а также ежемесячные надбавки для граждан в возрасте от 70 лет.
Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получать ежемесячную пожизненную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Это касается людей, которые воспитали не менее пяти детей до 6 лет. Размер надбавки в 2026 году составляет от 908 до 1038 гривен в месяц.
Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году правила выхода на пенсию в Украине изменились — увеличилось количество необходимого стажа. Большинство граждан могут оформить выплаты с 60 лет, но для отдельных категорий предусмотрен досрочный выход на пенсию.