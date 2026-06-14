Деньги ко Дню Независимости: в ПФУ рассказали, кто и сколько получит в 2026 году

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство расширило перечень лиц, которым автоматически будет начислено разовое пособие ко Дню Независимости. Большинству граждан не придется подавать дополнительные заявления или обращаться в учреждения для получения денег. Размеры выплат уже утверждены правительством.

О том, кто получит дополнительные деньги ко Дню Независимости, каков размер выплат и как они будут начисляться в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Порядок начисления и выплаты этой помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №1396 от 27 декабря 2023 года. Документ регулирует социальную поддержку ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед государством и других категорий граждан.

Размеры выплат в 2026 году

Размер пособия ко Дню Независимости в 2026 году составляет:

лицам с особыми заслугами перед Украиной — 3 100 грн;

людям с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам нацистских лагерей, признанным лицами с инвалидностью:

I группа — 3 100 грн; II группа — 2 900 грн; III группа — 2 700 грн.

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и детям, родившимся в местах принудительного содержания — 1000 грн;

членам семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супругам умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые повторно не вступили в брак — 650 грн;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, которых принудительно вывозили на работы, а также детям партизан и подпольщиков — 450 грн.

Кому нужно подавать заявление и как это сделать

Если человек имеет право на выплату, но не получает пенсию, субсидию или льготы и не находится на военной службе, для получения денег необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда. В заявлении необходимо указать:

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налоговый номер (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность;

реквизиты банковского счета для зачисления средств;

информацию из удостоверения, подтверждающего право на выплату.

К заявлению следует приложить:

Копию документа, подтверждающего соответствующий статус. Копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины.

При личном обращении необходимо иметь при себе оригиналы документов.

Если человек приобретет право на пособие до 24 августа, но до 1 октября деньги не поступят, он может подать заявление в Пенсионный фонд и получить выплату до 1 ноября. Подать документы можно одним из трех способов:

по почте в соответствующее управление Пенсионного фонда;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства;

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как будут выплачивать деньги в 2026 году

Люди, которые получают пенсию, пожизненное денежное содержание, жилищные субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг и при этом не проходят военную службу, получат помощь автоматически в августе вместе с основной выплатой.

Ветеранам войны, которые сейчас служат в армии, средства перечислят через воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу. Это касается даже тех, кто одновременно является пенсионером или получает субсидии или льготы.

Ранее Новини.LIVE писали, что после выхода на пенсию отдельные категории украинцев могут получить от государства единовременную денежную помощь. Но такая выплата предусмотрена не для всех. Если человек соответствует всем требованиям, он может получить сумму, равную десяти его месячным выплатам на момент назначения пенсии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, могут оформить выплаты не только с даты обращения, но и за предыдущие месяцы. Для этого заявление нужно подать в течение двух месяцев после начала неотопительного сезона, то есть до 30 июня.