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Главная Экономика Субсидии на теплый сезон: у кого могут "сгореть" выплаты за два месяца

Субсидии на теплый сезон: у кого могут "сгореть" выплаты за два месяца

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 11:30
Субсидии в Украине: что нужно сделать до 1 июля, чтобы не лишиться части выплат
Размер субсидий на неотопительный сезон. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, могут получить выплаты не только с месяца подачи заявления, но и за предыдущий период. Для этого необходимо подать заявление не позднее чем через два месяца после начала отопительного или неотопительного сезона.

О том, кто может получить "неполную" субсидию за неотопительный сезон и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто может лишиться субсидии за несколько месяцев в 2026 году

Если обратиться за субсидией в мае или июне, помощь украинцам начисляют с начала неотопительного сезона — с 1 мая, но не раньше, чем у человека появилось право на ее получение.

В Пенсионном фонде объясняют, что большинству получателей субсидию на новый период переназначают автоматически. Но некоторым гражданам нужно повторно подать заявление и пакет документов. Если же подать документы позже установленного срока, субсидию назначат только с месяца обращения.

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Как подать документы на субсидию

Оформить субсидию можно несколькими способами:

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  • по почте;
  • через портал "Дія";
  • через уполномоченных представителей общины;
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины";
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также подать заявление на выплаты можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Кому нужно успеть подать заявление на субсидию до конца июня

Повторно обратиться за субсидией должны:

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  • арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;
  • семьи, в которых фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано;
  • семьи, в составе которых есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства;
  • домохозяйства, которые в 2026 году планируют получить субсидию на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

Для таких украинцев важно вовремя подать документы, чтобы не потерять право на полный размер помощи с начала сезона.

Ранее Новини.LIVE писали, что суммы в коммунальных платежках можно уменьшить, если отказаться от отдельных услуг. Больше всего средств, как правило, уходит на централизованное отопление, поэтому многие украинцы задумываются над тем, можно ли его отключить и не платить за тепло.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году для некоторых украинцев предусмотрена помощь на приобретение твердого топлива для обогрева жилья. Она доступна людям, которые живут в домах без централизованного отопления и не используют для обогрева газ или электроэнергию.

субсидии выплаты соцвыплаты
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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