Субсидии в Украине: что нужно сделать до 1 июля, чтобы не лишиться части выплат

Субсидии на теплый сезон: у кого могут "сгореть" выплаты за два месяца
Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, могут получить выплаты не только с месяца подачи заявления, но и за предыдущий период. Для этого необходимо подать заявление не позднее чем через два месяца после начала отопительного или неотопительного сезона.
О том, кто может получить "неполную" субсидию за неотопительный сезон и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто может лишиться субсидии за несколько месяцев в 2026 году
Если обратиться за субсидией в мае или июне, помощь украинцам начисляют с начала неотопительного сезона — с 1 мая, но не раньше, чем у человека появилось право на ее получение.
В Пенсионном фонде объясняют, что большинству получателей субсидию на новый период переназначают автоматически. Но некоторым гражданам нужно повторно подать заявление и пакет документов. Если же подать документы позже установленного срока, субсидию назначат только с месяца обращения.
Как подать документы на субсидию
Оформить субсидию можно несколькими способами:
- по почте;
- через портал "Дія";
- через уполномоченных представителей общины;
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины";
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Также подать заявление на выплаты можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Кому нужно успеть подать заявление на субсидию до конца июня
Повторно обратиться за субсидией должны:
- арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;
- семьи, в которых фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано;
- семьи, в составе которых есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства;
- домохозяйства, которые в 2026 году планируют получить субсидию на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.
Для таких украинцев важно вовремя подать документы, чтобы не потерять право на полный размер помощи с начала сезона.
Ранее Новини.LIVE писали, что суммы в коммунальных платежках можно уменьшить, если отказаться от отдельных услуг. Больше всего средств, как правило, уходит на централизованное отопление, поэтому многие украинцы задумываются над тем, можно ли его отключить и не платить за тепло.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году для некоторых украинцев предусмотрена помощь на приобретение твердого топлива для обогрева жилья. Она доступна людям, которые живут в домах без централизованного отопления и не используют для обогрева газ или электроэнергию.