Субсидії в Україні: що потрібно зробити до 1 липня, щоб не втратити частину виплат

Розмір субсидій на неопалювальний сезон. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які мають право на житлову субсидію, можуть отримати виплати не лише з місяця звернення, а й за попередній період. Для цього потрібно подати заяву не пізніше ніж через два місяці після початку опалювального або неопалювального сезону.

Про те, хто може отримати "не повну" субсидію за неопалювальний сезон та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може втратити субсидію за кілька місяців у 2026 році

Якщо звернутися за субсидією у травні або червні, допомогу українцям нараховують з початку неопалювального сезону — з 1 травня, але не раніше, ніж у людини з’явилося право на їх отримання.

У Пенсійному фонді пояснюють, що більшості одержувачів субсидію на новий період перепризначають автоматично. Але деяким громадянам потрібно повторно подати заяву та пакет документів. Якщо ж подати документи пізніше встановленого терміну, субсидію призначать лише з місяця звернення.

Як подати документи на субсидію

Оформити субсидію можна кількома способами:

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поштою;

через портал "Дія";

через уповноважених представників громади;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку "Пенсійний фонд України";

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також подати заяву на виплати можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Кому потрібно встигнути подати заяву на субсидію до кінця червня

Повторно звернутися за субсидією мають:

орендарі житла, які самостійно оплачують комунальні послуги;

сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

сім’ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, що змінили місце проживання;

домогосподарства, які у 2026 році планують отримати субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.

Для таких українців важливо вчасно подати документи, щоб не втратити право на повний розмір допомоги з початку сезону.

Раніше Новини.LIVE писали, що суми в комунальних платіжках можна зменшити, якщо відмовитися від окремих послуг. Найбільше коштів, як правило, іде на централізоване опалення, тому багато українців замислюються над тим, чи можна його відключити та не платити за тепло.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році для деяких українців передбачена допомога на придбання твердого палива для обігріву житла. Вона доступна людям, які живуть у будинках без централізованого опалення та не використовують для обігріву газ або електроенергію.