Кому из военнослужащих будут доплачивать 10 000 грн к окладу: в Минобороны уточнили условия

Военный на задании, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект, предусматривающий изменения в начислении денежного довольствия военнослужащим. Согласно реформе, военнослужащие, подписавшие новый контракт, не будут получать менее 30 000 грн, если подпишут контракты на два года. Однако доплата к базовому окладу будет осуществляться при определенных условиях.

Новини.LIVE рассказывают, по какому принципу будет начисляться денежное довольствие военнослужащим после внедрения изменений.

Кому из военных будут доплачивать 10 000 грн к окладу

"Военнослужащий, подписавший новый контракт, не будет получать менее 30 тыс. грн, если подпишет контракт на два года, и менее 40 тысяч гривен для контрактов на 10 и 14 месяцев. Это касается также краткосрочных контрактов для уволенных со службы, сроком на 6 месяцев", — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что базовое денежное обеспечение солдата составит 20 000 грн. А вот еще 10 000 грн защитникам будут доплачивать только в том случае, если нет других дополнительных вознаграждений.

Как будут начисляться дополнительные вознаграждения

Суть этих выплат, более известных как "боевые", объяснили в Минобороны, заключается в том, чтобы наиболее изнурительная и рискованная работа оплачивалась больше. Система выплат построена таким образом, чтобы денежное вознаграждение соответствовало реально выполненной работе.

Читайте также:

Отныне эти доплаты зависят от типа контракта и задач, которые выполняет военный.

Пехотно-штурмовой контракт предусматривает следующие "боевые":

10 000 грн в день — за пребывание на позициях (начисляются в то время, когда военный находится непосредственно на боевых позициях);

20 000 грн — за один день участия в действиях по восстановлению своих позиций (например, за уничтожение небольших групп противника, разведку, эвакуацию, возвращение позиций и т. д.);

40 000 грн — за один день штурмовых действий (начисляются за дни участия в боях, в которых боец осуществляет штурмовые действия по продвижению вперед).

Военнослужащий, находящийся в тылу (в командировке или отпуске, например), будет получать базовое денежное обеспечение — 40 000 грн.

Доплаты по новым боевым и базовым контрактам составят:

100 000 грн — военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой (также эту сумму выплачивают тем, кто находится на лечении после ранения, и сохраняют на время пребывания в плену, пропажи без вести);

50 000 грн — тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой;

30 000 грн — военным, выполняющим задачи в соответствии с боевыми приказами за пределами передовой.

Если же военнослужащему придется выполнять задачи на первой линии, выплаты будут начисляться такие же, как в пехотно-штурмовом контракте.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую денежную помощь выплачивают военным при увольнении из армии. Размер выплат зависит от оснований увольнения, продолжительности службы и категории военнослужащего. В то же время законодательством определен перечень оснований, при которых право на ОГД утрачивается.

Также Новини.LIVE писали, сколько выплатят УБД ко Дню Независимости Украины. Средства перечислят через воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу. Таким образом, защитники получат деньги автоматически в августе вместе с основной выплатой.