Денежное обеспечение военнослужащих: сколько выплачивают при увольнении со службы и кому откажут

Украинские военные, деньги в кармане формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие, увольняющиеся со службы, могут получить единовременную денежную помощь (ЕДП). Размер выплаты зависит от оснований для увольнения, продолжительности службы и категории военнослужащего.

О порядке начисления выплат военнослужащим при увольнении рассказала «Судебно-юридическая газета», передают Новини.LIVE.

Как рассчитывается единовременная помощь

В большинстве случаев основой для расчета является месячное денежное обеспечение военнослужащего на день увольнения.

При этом в расчет не включают:

боевые выплаты;

разовые премии и вознаграждения;

дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением правительства №168 от 28 февраля 2022 года.

Кому выплачивают 50% за каждый год службы

Некоторые категории военнослужащих имеют право на выплату в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы независимо от количества отслуженных лет.

Читайте также:

Такое пособие начисляется в случае увольнения:

по состоянию здоровья;

после завершения контракта, заключенного до окончания особого периода или демобилизации, если военнослужащий прослужил не менее 24 месяцев и не желает продолжать службу;

после продления контракта сверх установленных сроков при условии, что после продления отслужено не менее 18 месяцев;

в связи с окончанием особого периода или демобилизацией, если военнослужащий не заключает новый контракт.

Военнослужащие, имеющие не менее 10 лет выслуги, также могут рассчитывать на выплату в размере 50% месячного обеспечения за каждый год службы.

Право на такую помощь возникает в случае увольнения:

по истечении срока контракта;

по возрасту;

в связи с сокращением должностей или организационными изменениями;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с невозможностью назначения на должность из-за прямого подчинения близкому лицу;

в случае отзыва мандата военного капеллана;

в связи с семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами во время особого периода или военного положения;

по соглашению сторон после приобретения права на пенсию;

по другим основаниям, определенным законодательством о разведывательной деятельности.

Кому выплачивают 25% за каждый год службы

Выплата в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый год службы предусмотрена для военнослужащих, имеющих не менее 10 лет выслуги и увольняющихся:

по собственному желанию в мирное время;

по семейным обстоятельствам или другим причинам, предусмотренным постановлением Кабинета Министров №413, в мирное время.

Особые правила для офицеров по призыву

Для офицеров, проходивших службу по призыву, действует отдельный порядок начисления пособия.

В случае увольнения они получают единовременную выплату в размере 50% месячного денежного обеспечения.

Основаниями для начисления являются:

окончание срока службы;

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

наступление особого периода для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет;

освобождение из плена;

избрание народным депутатом Украины;

назначение на должность судьи, члена Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной комиссии судей;

завершение службы во время военного положения.

Какие выплаты получают мобилизованные

Для военнослужащих, призванных во время мобилизации, действует отдельный механизм начисления.

Размер пособия составляет:

4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы;

не менее 25% месячного обеспечения в целом.

Важно, что неполные месяцы службы в расчет не включаются.

Если военнослужащий уже получал единовременное пособие при предыдущем увольнении, новую выплату начислят только за период последней службы.

Когда единовременное пособие не выплачивается

Законодательством определен перечень оснований, при которых право на ЕДП утрачивается.

Пособие не начисляется в случае увольнения по следующим причинам:

служебной несоответственности;

обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения или ограничения свободы;

лишение воинского звания или права занимать определенные должности;

систематическое нарушение условий контракта самим военнослужащим;

совершение коррупционных правонарушений;

несоответствие по результатам проверки;

применение положений закона об очищении власти;

лишение гражданства Украины.

Важные нюансы

При повторном увольнении единовременное пособие, как правило, рассчитывают только за период службы после последнего зачисления в воинскую часть.

В то же время существует исключение: если при предыдущем увольнении право на выплату не возникло, во внимание может быть принят весь срок военной службы.

Также предусмотрено, что если военнослужащий был откомандирован в государственный орган или орган местного самоуправления с оставлением на военной службе, выплату пособия осуществляет именно этот орган.

Какие еще выплаты полагаются военным при увольнении

Помимо единовременного денежного пособия, военнослужащие могут получить:

денежное обеспечение до дня исключения из списков личного состава;

компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

пособие на оздоровление, если оно не было выплачено ранее.

Также защитникам при увольнении должны начислить компенсацию стоимости неполученного вещевого имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий в Украине могут бесплатно получить землю. Однако существуют ограничения на размер участков в зависимости от их назначения. Кроме того, во время военного положения действуют определенные ограничения на получение земли.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий и еще несколько категорий граждан получат разовую помощь ко Дню Независимости Украины. Выплаты составят от 450 грн до 3 100 грн. Если человек имеет право на выплату, но не получает пенсию, субсидию или льготы и не находится на военной службе, для получения денег необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда.