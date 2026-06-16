Грошове забезпечення військових: скільки виплачують при звільненні зі служби та кому відмовлять

Українські військові, гроші в кишені форми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД). Розмір виплати залежить від підстав звільнення, тривалості служби та категорії військовослужбовця.

Про порядок нарахування виплат військовослужбовцям при звільненні розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Як розраховують одноразову допомогу

У більшості випадків основою для розрахунку є місячне грошове забезпечення військовослужбовця на день звільнення.

При цьому до розрахунку не включають:

бойові виплати;

разові премії та винагороди;

додаткову винагороду, передбачену постановою уряду №168 від 28 лютого 2022 року.

Кому виплачують 50% за кожен рік служби

Деякі категорії військовослужбовців мають право на виплату у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби незалежно від кількості відслужених років.

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Таку допомогу нараховують у разі звільнення:

за станом здоров’я;

після завершення контракту, укладеного до закінчення особливого періоду або демобілізації, якщо військовий прослужив щонайменше 24 місяці та не бажає продовжувати службу;

після продовження контракту понад установлені строки за умови, що після продовження відслужено не менше 18 місяців;

у зв’язку із завершенням особливого періоду або демобілізацією, якщо військовослужбовець не укладає новий контракт.

Військовослужбовці, які мають не менше 10 років вислуги, також можуть розраховувати на виплату в розмірі 50% місячного забезпечення за кожен рік служби.

Право на таку допомогу виникає у разі звільнення:

після закінчення строку контракту;

за віком;

через скорочення посад або організаційні зміни;

через систематичне невиконання умов контракту командуванням;

через неможливість призначення на посаду у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі;

у разі відкликання мандата військового капелана;

через сімейні обставини або інші поважні причини під час особливого періоду чи воєнного стану;

за угодою сторін після набуття права на пенсію;

з інших підстав, визначених законодавством про розвідувальну діяльність.

Кому виплачують 25% за кожен рік служби

Виплата у розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби передбачена для військовослужбовців, які мають не менше 10 років вислуги та звільняються:

за власним бажанням у мирний час;

через сімейні обставини або інші причини, передбачені постановою Кабінету Міністрів №413, у мирний час.

Особливі правила для офіцерів за призовом

Для офіцерів, які проходили службу за призовом, діє окремий порядок нарахування допомоги.

У разі звільнення вони отримують одноразову виплату у розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Підставами для нарахування є:

завершення строку служби;

стан здоров’я;

сімейні обставини;

настання особливого періоду для жінок, які мають дітей віком до 18 років;

звільнення з полону;

обрання народним депутатом України;

призначення на посаду судді, члена Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

завершення служби під час воєнного стану.

Які виплати отримують мобілізовані

Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації, діє окремий механізм нарахування.

Розмір допомоги становить:

4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби;

не менше 25% місячного забезпечення загалом.

Важливо, що неповні місяці служби до розрахунку не включаються.

Якщо військовий уже отримував одноразову допомогу під час попереднього звільнення, нову виплату нарахують лише за період останньої служби.

Коли одноразову допомогу не виплачують

Законодавством визначено перелік підстав, за яких право на ОГД втрачається.

Допомога не нараховується у разі звільнення через:

службову невідповідність;

обвинувальний вирок суду з призначенням покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

позбавлення військового звання чи права обіймати певні посади;

систематичне порушення умов контракту самим військовослужбовцем;

вчинення корупційних правопорушень;

невідповідність за результатами перевірки;

застосування положень закону про очищення влади;

припинення громадянства України.

Важливі нюанси

Під час повторного звільнення одноразову допомогу, як правило, розраховують лише за період служби після останнього зарахування до військової частини.

Водночас існує виняток: якщо під час попереднього звільнення право на виплату не виникло, до уваги можуть взяти весь строк військової служби.

Також передбачено, що якщо військовослужбовець був відряджений до державного органу або органу місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі, виплату допомоги здійснює саме цей орган.

Які ще виплати належать військовим при звільненні

Окрім одноразової грошової допомоги, військовослужбовці можуть отримати:

грошове забезпечення до дня виключення зі списків особового складу;

компенсацію за невикористані дні відпустки;

допомогу на оздоровлення, якщо вона не була виплачена раніше.

Також захисникам при звільненні мають нарахувати компенсацію вартості неотриманого речового майна.

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