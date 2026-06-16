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Головна Економіка Пенсія за віком чи по інвалідності: чим відрізняються та що обрати у 2026

Пенсія за віком чи по інвалідності: чим відрізняються та що обрати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 19:10
Пенсії за віком чи по інвалідності: що краще оформити та чи можна отримувати обидві виплати у 2026 році
Який вид пенсій вигідніший в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадяни похилого віку та люди з інвалідністю мають право на пенсійні виплати, які частково компенсують втрату працездатності. Але закон дозволяє отримувати лише один вид пенсії — або за віком, або по інвалідності. Тому часто виникає питання, що вигідніше обрати.

Про те, який тип пенсій вигідніший у 2026 році та чи можна отримувати одразу два види виплат, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Розмір пенсії за віком у 2026 році

За даними Опендатабот, станом на квітень, після індексації середня пенсія в Україні зросла до 7 236 грн на місяць. Це близько на 14% більше, ніж торік. Мінімальна пенсія у 2026 році теж зросла. Тепер вона становить 2 595 грн.

При цьому майже чверть пенсіонерів отримує близько 3 500 грн, а найбільша група — це люди, у яких виплати коливаються в межах від 5 000 до 10 000 грн. Таких пенсіонерів близько 3,66 млн, або 36% від загальної кількості.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності в Україні

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

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  • I група — 100% від пенсії за віком;
  • II група — 90% від пенсії за віком;
  • III група — 50% від пенсії за віком.

Виплати призначаються, якщо людина втратила працездатність і має необхідний страховий стаж, а саму пенсію нараховують лише на період встановлення інвалідності.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області нагадують, що у молодому віці (до 25 років) достатньо одного року стажу після встановлення інвалідності, тоді як у 40 років потрібно вже щонайменше шість років. Якщо необхідного стажу немає, замість пенсії можуть призначити державну соціальну допомогу. 

Для військових, які отримали інвалідність через бойові дії, діють окремі правила — ці обмеження на них не поширюються. 

Що вигідніше — пенсія за віком чи по інвалідності

У цьому питанні однозначної відповіді немає — усе залежить від ситуації. Наприклад:

  • якщо людині майже 60 і є невеликий стаж та III група інвалідності, інколи вигідніше дочекатися пенсії за віком;
  • якщо це I або II група і невеликий трудовий стаж, частіше вигіднішою є пенсія по інвалідності.

Також можна перейти з одного виду пенсії на інший, якщо це буде вигідніше, але тут потрібно все ретельно прорахувати.

Чи можна отримувати дві пенсії одразу

Закон дозволяє отримувати лише одну пенсію — або за віком, або по інвалідності. Винятки можливі лише в окремих випадках, наприклад, коли є додаткові соціальні виплати.

Якщо інвалідність була встановлена ще в дитинстві та одночасно є втрата одного або обох батьків, у такій ситуації можуть призначатися дві різні державні допомоги — по інвалідності й у зв’язку з втратою годувальника.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні є програма, яка відшкодовує витрати на облаштування робочих місць для громадян з інвалідністю. Нею можуть користуватися роботодавці, що наймають таких працівників, а також підприємці й самозайняті люди з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю III групи мають певні пільги та підтримку від держави, але їх менше, ніж у I та II груп. Деякі види допомоги залежать від доходу, стану здоров’я та особистих потреб людини.

пенсії інвалідність особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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