Пенсии по возрасту или по инвалидности: что лучше оформить и можно ли получать обе выплаты в 2026 году

Какой вид пенсий выгоднее в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пожилые граждане и люди с инвалидностью имеют право на пенсионные выплаты, которые частично компенсируют утрату трудоспособности. Однако закон позволяет получать только один вид пенсии — либо по возрасту, либо по инвалидности. Поэтому часто возникает вопрос, что выгоднее выбрать.

О том, какой тип пенсий выгоднее в 2026 году и можно ли получать сразу два вида выплат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер пенсии по возрасту в 2026 году

По данным Опендатабот, по состоянию на апрель, после индексации средняя пенсия в Украине выросла до 7 236 грн в месяц. Это примерно на 14% больше, чем в прошлом году. Минимальная пенсия в 2026 году тоже выросла. Теперь она составляет 2 595 грн.

При этом почти четверть пенсионеров получает около 3 500 грн, а самая большая группа — это люди, у которых выплаты колеблются в пределах от 5 000 до 10 000 грн. Таких пенсионеров около 3,66 млн, или 36% от общего числа.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности в Украине

Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

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I группа — 100% от пенсии по возрасту;

II группа — 90% от пенсии по возрасту;

III группа — 50% от пенсии по возрасту.

Выплаты назначаются, если человек утратил трудоспособность и имеет необходимый страховой стаж, а саму пенсию начисляют только на период установления инвалидности.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области напоминают, что в молодом возрасте (до 25 лет) достаточно одного года стажа после установления инвалидности, тогда как в 40 лет требуется уже не менее шести лет. Если необходимого стажа нет, вместо пенсии могут назначить государственную социальную помощь.

Для военных, получивших инвалидность в результате боевых действий, действуют отдельные правила — эти ограничения на них не распространяются.

Что выгоднее — пенсия по возрасту или по инвалидности

В этом вопросе однозначного ответа нет — все зависит от ситуации. Например:

если человеку почти 60, у него небольшой стаж и III группа инвалидности, иногда выгоднее дождаться пенсии по возрасту;

если это I или II группа и небольшой трудовой стаж, чаще выгоднее пенсия по инвалидности.

Также можно перейти с одного вида пенсии на другой, если это будет выгоднее, но здесь нужно все тщательно просчитать.

Можно ли получать две пенсии одновременно

Закон позволяет получать только одну пенсию — либо по возрасту, либо по инвалидности. Исключения возможны только в отдельных случаях, например, когда есть дополнительные социальные выплаты.

Если инвалидность была установлена еще в детстве и одновременно имеется потеря одного или обоих родителей, в такой ситуации могут назначаться две разные государственные помощи — по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине есть программа, которая возмещает расходы на обустройство рабочих мест для граждан с инвалидностью. Ею могут пользоваться работодатели, нанимающие таких работников, а также предприниматели и самозанятые люди с инвалидностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди с инвалидностью III группы имеют определенные льготы и поддержку от государства, но их меньше, чем у I и II групп. Некоторые виды помощи зависят от дохода, состояния здоровья и личных потребностей человека.