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Главная Экономика Пенсия будет больше: кому могут зачесть дополнительный стаж в 2026 году

Пенсия будет больше: кому могут зачесть дополнительный стаж в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 05:45
Дополнительный стаж для пенсии: кому его зачисляют и как это влияет на выплаты
Кому могут зачесть дополнительный стаж для пенсии: Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

При оформлении пенсии учитываются не только годы официальной работы. В некоторых случаях к стажу могут прибавить и периоды, когда человек временно не работал. Это важно, ведь от него зависит возможность выхода на пенсию и размер выплат.

О том, кому могут зачесть дополнительный стаж и как это повлияет на размер выплат, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Когда уход за ребенком включается в страховой стаж

Время ухода за маленьким ребенком может быть зачтено в стаж. В зависимости от ситуации этот период могут включить не только в страховой стаж, но и в стаж по профессии или даже в льготный стаж. Главное — иметь все необходимые документы.

Согласно закону, период ухода за ребенком до трех лет может быть учтен при расчете страхового стажа. Это касается как родителей, которые не работали и ухаживали за ребенком, так и тех, кто находился в декретном отпуске.

Что изменилось в 2026 году

С 2026 года уточнили перечень граждан, для которых во время ухода за ребенком действует пенсионное страхование. В него входят:

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  • лица, ухаживающие за ребенком до одного года и получающие соответствующие выплаты;
  • родители, официально находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
  • неработающие граждане, ухаживающие за детьми в возрасте от одного до трех лет.

Это важные изменения, ведь от количества стажа напрямую зависит право человека на пенсию и её размер.

Какие документы нужно подать, чтобы зачли дополнительный стаж

Перечень документов зависит от того, когда именно осуществлялся уход за ребенком:

  1. Если этот период пришелся на время до 2004 года, обычно достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.
  2. Для 2004 года дополнительно может понадобиться справка из органов социальной защиты о получении или неполучении пособия на ребенка.
  3. Периоды после 1 января 2004 года чаще всего подтверждаются информацией из базы Пенсионного фонда.

Иногда также могут попросить приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и свидетельство о рождении.

Засчитывается ли такой отпуск в стаж по профессии

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет входит не только в общий трудовой стаж, но и в стаж работы по специальности.

Кроме того, при наличии законных оснований и необходимых документов в такой стаж может быть включен и период ухода за ребенком до шести лет.

Влияет ли уход за ребенком на право на льготную пенсию

Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком может учитываться и при оформлении пенсии на льготных условиях. Для этого необходимо подтвердить льготный стаж документами с работы:

  • записями в трудовой книжке;
  • специальными справками, оформленными в соответствии с требованиями законодательства.

Если все необходимые документы имеются, период ухода за ребенком до трех или шести лет может быть включен в льготный стаж, который будет учитываться при назначении пенсии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с июля 2026 года некоторые украинские пенсионеры получат более высокие выплаты. Речь идет не об общем повышении пенсий, а о дополнительных надбавках для отдельных категорий граждан, соответствующих установленным требованиям.

Также Новини.LIVE сообщали, что в декларациях за 2025 год пенсионные выплаты указали 913 действующих должностных лиц. Наибольшую сумму задекларировал бывший судья Верховного Суда Украины Виктор Школяров. За год он получил почти 3 млн грн пенсии, что составляет около 250 тысяч гривен в месяц.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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