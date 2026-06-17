Додатковий стаж для пенсії: кому зараховують та як це впливає на виплати

Кому можуть зарахувати додатковий стаж для пенсії: Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час оформлення пенсії враховують не тільки роки офіційної роботи. У деяких випадках до стажу можуть додати й періоди, коли людина тимчасово не працювала. Це важливо, адже від нього залежить можливість виходу на пенсію та впливає на розмір виплат.

Про те, кому можуть зарахувати додатковий стаж та як це вплине на розмір виплат, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Коли догляд за дитиною входить до страхового стажу

Час догляду за маленькою дитиною може бути зарахований до стажу. Залежно від ситуації цей період можуть включити не лише до страхового стажу, а й до стажу за професією або навіть до пільгового стажу. Головне мати всі необхідні документи.

За законом період догляду за дитиною до трьох років може бути врахований під час розрахунку страхового стажу. Це стосується як батьків, які не працювали та доглядали за дитиною, так і тих, хто перебував у декретній відпустці.

Що змінилося у 2026 році

З 2026 року уточнили перелік громадян, для яких під час догляду за дитиною діє пенсійне страхування. До нього входять:

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особи, які доглядають за дитиною до одного року та отримують відповідні виплати;

батьки, які офіційно перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

непрацюючі громадяни, які доглядають за дітьми від одного до трьох років.

Це важливі зміни, адже від кількості стажу напряму залежить право людини на пенсію та її розмір.

Які документи потрібно подати, щоб зарахували додатковий стаж

Перелік документів залежить від того, коли саме тривав догляд за дитиною:

Якщо цей період був до 2004 року, зазвичай достатньо надати свідоцтво про народження дитини або її паспорт. Для 2004 року додатково може знадобитися довідка від органів соцзахисту про отримання чи неотримання допомоги на дитину. Періоди після 1 січня 2004 року найчастіше підтверджуються інформацією з бази Пенсійного фонду.

Іноді також можуть попросити наказ про надання відпустки для догляду за дитиною та свідоцтво про народження.

Чи зараховується така відпустка до стажу за професією

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років входить не тільки до загального трудового стажу, а й до стажу роботи за спеціальністю.

Крім того, за наявності законних підстав і необхідних документів до такого стажу можуть включити й період догляду за дитиною до шести років.

Чи впливає догляд за дитиною на право на пільгову пенсію

Час перебування у відпустці для догляду за дитиною може враховуватися і при оформленні пенсії на пільгових умовах. Для цього потрібно підтвердити пільговий стаж документами з роботи:

записами у трудовій книжці;

спеціальними довідками, оформленими відповідно до вимог законодавства.

Якщо всі необхідні документи є, період догляду за дитиною до трьох або шести років можуть включити до пільгового стажу, що враховуватиметься під час призначення пенсії.

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