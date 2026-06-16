До 3 млн грн на рік: кому з українців держава виплачує найбільші пенсії

Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

В Україні 913 чинних представників влади задекларували пенсійні виплати за 2025 рік. Йдеться про 55 народних депутатів і 858 суддів. Загалом це близько 14% усіх посадовців, які подали щорічні декларації.

Про те, хто в Україні отримує найвищі пенсійні виплати та який їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Опендатабот.

Які пенсії отримують народні депутати

Найбільшу пенсію серед народних депутатів отримує Василь Німченко. Раніше він працював суддею Конституційного Суду України. За минулий рік його пенсійний дохід склав понад 2,3 млн грн. У середньому це понад 192 тисячі гривень на місяць.

Друге місце за розміром пенсії посів народний депутат і адвокат Михайло Новіков. За рік він отримав 1,46 млн грн пенсійних виплат, що становить майже 122 тисячі гривень щомісяця. У минулому Новіков також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України.

Третім у рейтингу став депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Кожем’якін. Генерал-лейтенант і багаторічний парламентар задекларував 973 тисячі гривень пенсії за рік. Це понад 81 тисячу гривень на місяць.

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Хто отримує найбільші суддівські пенсії

Втім, суддівські пенсії виявилися ще вищими. Найбільші виплати задекларував колишній суддя Верховного Суду України Віктор Школяров, який торік завершив свою кар’єру. За рік він отримав майже 3 млн грн пенсії. У середньому це 249,9 тисячі гривень щомісяця.

На другому місці серед суддів опинилася Тетяна Жайворонок. Після виходу у відставку вона задекларувала пенсію у розмірі 2,85 млн грн на рік, або близько 237,6 тисячі гривень на місяць.

Третю позицію посів Степан Домусчі — колишній суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду, який залишив посаду після 21 року роботи. Його пенсія за рік склала 2,72 млн грн, що дорівнює понад 226 тисячам гривень щомісяця.

Попри те, що максимальні пенсії суддів перевищують депутатські майже на 58 тисяч гривень на місяць, типовий рівень виплат у цих категоріях майже однаковий. Медіанна пенсія народних депутатів становить 229,6 тисячі гривень на рік, а суддів — 227,1 тисячі гривень. Це означає, що половина отримувачів має пенсії вищі за ці суми, а половина — нижчі.

Які пенсії отримують звичайні українці

Для порівняння, середній розмір пенсії в Україні сьогодні становить 7 236 гривень на місяць. За рік це приблизно 85 тисяч гривень.

Попри те, що спеціальні пенсії для нових народних депутатів були скасовані, частина чинних парламентарів і надалі отримує значні виплати. Переважно йдеться про тих, хто:

зміг відстояти це право в судах;

має додаткові державні звання та пільги;

набув право на спеціальне пенсійне забезпечення ще до проведення пенсійної реформи.

У результаті серед нинішніх народних обранців залишаються посадовці, які одночасно отримують і депутатську заробітну плату, і пенсію. В окремих випадках розмір таких пенсій сягає десятків або навіть сотень тисяч гривень на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці під час виходу на пенсію можуть отримати одноразову грошову допомогу. Її сума залежить від розміру призначеної пенсії. Якщо виконані всі необхідні вимоги, пенсіонеру виплачують суму, що дорівнює десяти місячним виплатам на момент оформлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що у липні 2026 року окремі категорії громадян в Україні отримають надбавки до пенсії. Це не масове підвищення для всіх, а додаткові виплати для тих, хто відповідає встановленим умовам.