Пенсії в Україні: які 5 доплат можуть втратити українці у 2026 році

Які доплати можуть втратити пенсіонери у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українці похилого віку можуть залишитися без додаткових виплат до пенсії. Доплати можуть скасувати через зміни в особистих обставинах або несвоєчасне підтвердження права на надбавки.

Про те, які надбавки до пенсії можуть втратити українці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які доплати до пенсій можуть втратити українці у 2026 році

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що кожна доплата призначається за певних умов. Якщо ці умови більше не виконуються, виплати можуть припинити.

Найчастіше це стосується доплати за догляд. Її можуть скасувати, якщо пенсіонер змінив місце проживання, почав отримувати інший вид соціальної допомоги або не підтвердив потребу в сторонньому догляді.

Також не є безстроковою доплата на утримання дітей. Вона припиняється після досягнення дитиною 18 років або після завершення навчання.

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Окремі доплати залежать від місця проживання. Наприклад, право на певні надбавки можуть втратити люди, які переїхали з населеного пункту зі спеціальним статусом або якщо такий статус змінився.

Пенсіонерам з інвалідністю варто уважно стежити за строками проходження повторних медичних оглядів. Якщо переогляд не пройти вчасно або зміниться група інвалідності, відповідні надбавки можуть скасувати.

Переглянути розмір виплат можуть і через уточнення даних про трудовий стаж. Якщо під час перевірки виявлять помилки чи неточності в документах, надбавки за понаднормовий страховий стаж можуть перерахувати або скасувати.

Як оформити надбавки до пенсії у 2026 році

Для оформлення надбавок необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду з пенсійним посвідченням та документами, що підтверджують право на відповідну виплату. Автоматично багато доплати не призначаються.

Щоб не втратити доплати, у ПФУ радять вчасно повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на право на виплати, та перевіряти актуальність своїх даних.

Яку надбавку до пенсії скасували у 2026 році

З 26 січня 2026 року в Україні припинять діяти деякі пільги для донорів крові. Це передбачено законом про безпеку та якість донорської крові.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області нагадують, що для Почесних донорів України більше не призначатимуть надбавку до пенсії. Раніше вона становила 10% прожиткового мінімуму (321 грн). Однак особи, які набули право на таку доплату до її скасування, зберігають її й надалі.

Раніше Новини.LIVE писали, що після виходу на пенсію деякі українці також мають право на разову грошову виплату від держави. Проте така допомога надається лише тим, хто відповідає встановленим вимогам.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, пенсію призначать пізніше. Ті, хто має менш ніж 15 років стажу або ніколи офіційно не працював, не можуть отримувати пенсію за віком, але можуть претендувати на державну соціальну допомогу.