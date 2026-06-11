Пенсии в Украине: какие 5 надбавок могут потерять украинцы в 2026 году

Какие надбавки могут потерять пенсионеры в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые пожилые украинцы могут лишиться дополнительных выплат к пенсии. Доплаты могут быть отменены из-за изменения личных обстоятельств или несвоевременного подтверждения права на надбавки.

О том, какие надбавки к пенсии могут потерять украинцы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие доплаты к пенсиям могут потерять украинцы в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что каждая доплата назначается при определенных условиях. Если эти условия больше не выполняются, выплаты могут прекратить.

Чаще всего это касается надбавки за уход. Ее могут отменить, если пенсионер сменил место жительства, начал получать другой вид социальной помощи или не подтвердил потребность в постороннем уходе.

Также не является бессрочной доплата на содержание детей. Она прекращается после достижения ребенком 18 лет или после завершения обучения.

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Отдельные доплаты зависят от места проживания. Например, право на определенные надбавки могут потерять люди, переехавшие из населенного пункта со специальным статусом или если такой статус изменился.

Пенсионерам с инвалидностью следует внимательно следить за сроками прохождения повторных медицинских осмотров. Если повторный осмотр не пройти вовремя или изменится группа инвалидности, соответствующие надбавки могут отменить.

Пересмотреть размер выплат могут и из-за уточнения данных о трудовом стаже. Если во время проверки обнаружат ошибки или неточности в документах, надбавки за сверхнормативный страховой стаж могут пересчитать или отменить.

Как оформить надбавки к пенсии в 2026 году

Для оформления надбавок необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с пенсионным удостоверением и документами, подтверждающими право на соответствующую выплату. Автоматически многие надбавки не назначаются.

Чтобы не лишиться надбавок, в ПФУ советуют своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на выплаты, и проверять актуальность своих данных.

Какую надбавку к пенсии отменили в 2026 году

С 26 января 2026 года в Украине перестанут действовать некоторые льготы для доноров крови. Это предусмотрено законом о безопасности и качестве донорской крови.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области напоминают, что для Почетных доноров Украины больше не будут назначать надбавку к пенсии. Ранее она составляла 10% прожиточного минимума (321 грн). Однако лица, которые приобрели право на такую доплату до ее отмены, сохраняют ее и в дальнейшем.

Ранее Новини.LIVE писали, что после выхода на пенсию некоторые украинцы также имеют право на разовую денежную выплату от государства. Однако такая помощь предоставляется только тем, кто соответствует установленным требованиям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если его недостаточно, пенсию назначат позже. Те, кто имеет менее 15 лет стажа или никогда официально не работал, не могут получать пенсию по возрасту, но могут претендовать на государственную социальную помощь.