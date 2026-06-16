До 3 млн грн в год: кому из украинцев государство выплачивает самые высокие пенсии

Человек достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

В Украине 913 действующих представителей власти задекларировали пенсионные выплаты за 2025 год. Речь идет о 55 народных депутатах и 858 судьях. В целом это около 14% всех должностных лиц, подавших ежегодные декларации.

О том, кто в Украине получает самые высокие пенсионные выплаты и каков их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Опендатабот.

Какие пенсии получают народные депутаты

Самую большую пенсию среди народных депутатов получает Василий Нимченко. Ранее он работал судьей Конституционного Суда Украины. За прошлый год его пенсионный доход составил более 2,3 млн грн. В среднем это более 192 тысяч гривен в месяц.

Второе место по размеру пенсии занял народный депутат и адвокат Михаил Новиков. За год он получил 1,46 млн грн пенсионных выплат, что составляет почти 122 тысячи гривен ежемесячно. В прошлом Новиков также работал судьей и имеет звание Заслуженного юриста Украины.

Третьим в рейтинге стал депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин. Генерал-лейтенант и многолетний парламентарий задекларировал 973 тысячи гривен пенсии за год. Это более 81 тысячи гривен в месяц.

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Кто получает самые большие судейские пенсии

Впрочем, судейские пенсии оказались еще выше. Наибольшие выплаты задекларировал бывший судья Верховного Суда Украины Виктор Школяров, который в прошлом году завершил свою карьеру. За год он получил почти 3 млн грн пенсии. В среднем это 249,9 тысячи гривен ежемесячно.

На втором месте среди судей оказалась Татьяна Жайворонок. После ухода в отставку она задекларировала пенсию в размере 2,85 млн грн в год, или около 237,6 тыс. гривен в месяц.

Третье место занял Степан Домусчи — бывший судья Пятого апелляционного административного суда, который покинул должность после 21 года работы. Его пенсия за год составила 2,72 млн грн, что равно более 226 тысячам гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что максимальные пенсии судей превышают депутатские почти на 58 тысяч гривен в месяц, типичный уровень выплат в этих категориях почти одинаков. Медианная пенсия народных депутатов составляет 229,6 тысячи гривен в год, а судей — 227,1 тысячи гривен. Это означает, что половина получателей имеет пенсии выше этих сумм, а половина — ниже.

Какие пенсии получают обычные украинцы

Для сравнения, средний размер пенсии в Украине сегодня составляет 7 236 гривен в месяц. За год это примерно 85 тысяч гривен.

Несмотря на то, что специальные пенсии для новых народных депутатов были отменены, часть действующих парламентариев по-прежнему получает значительные выплаты. Речь идет преимущественно о тех, кто:

смогли отстоять это право в судах;

имеет дополнительные государственные звания и льготы;

приобрели право на специальное пенсионное обеспечение еще до проведения пенсионной реформы.

В результате среди нынешних народных избранников остаются чиновники, которые одновременно получают и депутатскую заработную плату, и пенсию. В отдельных случаях размер таких пенсий достигает десятков или даже сотен тысяч гривен в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить единовременную денежную помощь. Ее сумма зависит от размера назначенной пенсии. Если выполнены все необходимые требования, пенсионеру выплачивают сумму, равную десяти месячным выплатам на момент оформления.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года отдельные категории граждан в Украине получат надбавки к пенсии. Это не массовое повышение для всех, а дополнительные выплаты для тех, кто соответствует установленным условиям.