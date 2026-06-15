Надбавки к пенсии: кто будет получать больше денег с июля 2026 года

Повышение пенсий в июле: у кого из украинцев увеличится размер выплат
В июле 2026 года часть пенсионеров в Украине почувствует очередное повышение выплат. Речь идет не об общем пересчете для всех, а о доплатах для отдельных категорий граждан. Чтобы их получить, человек должен выполнить определенные условия.
О том, у кого увеличится размер пенсии в июле и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кому повысят выплаты в июле из-за возраста
В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в июле 2026 года государство продолжает начислять ежемесячные возрастные доплаты для пенсионеров:
- в возрасте 70-74 лет получают дополнительно 300 грн;
- в возрасте 75-79 лет — доплачивают 456 грн;
- в возрасте 80 лет и старше — размер выплат увеличивается на 570 грн.
Эти суммы добавляются к основной пенсии автоматически, без дополнительных заявлений. Если день рождения приходится не на начало месяца, то в первый месяц доплату начислят частично — пропорционально дням после достижения возраста. Полную сумму начнут выплачивать уже со следующего месяца.
Также есть еще одно ограничение — если пенсия превышает 10 340,35 грн, возрастную надбавку не назначают.
У кого размер выплат может увеличиться на 20% в июле
Отдельно существует доплата для людей, проживающих в горных районах. По данным Министерства социальной политики, в 2026 году она составляет 20% к пенсии. Но эту надбавку не начисляют автоматически. Необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Получить ее могут те, кто:
- проживает или работает в официально определенных горных населенных пунктах;
- живут там не менее 6 месяцев непрерывно;
- не работает и не платит ЕСВ в другом регионе;
- не находился за границей более 60 дней за последние 3 месяца (есть исключения).
Также право на такую надбавку имеют внутренне перемещенные лица, если они соответствуют условиям. В перечень горных территорий входят населенные пункты Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинским пенсионерам нужно время от времени проходить идентификацию. Без этого начисление выплат могут приостановить. Даже если человек уже делал это в 2025 году, в 2026 году требуется повторная проверка.
Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году часть пожилых украинцев может лишиться дополнительных надбавок к пенсии. Это происходит из-за изменения обстоятельств человека или если он вовремя не подтвердил право на эти выплаты.