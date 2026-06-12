Украинцам могут перестать выплачивать пенсию: кого это касается и как уберечь свои деньги

Украинцам могут перестать выплачивать пенсию. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым украинским пенсионерам необходимо регулярно проходить идентификацию — это обязательное условие для получения выплат. Поэтому тем, кто уже прошел эту процедуру в 2025 году, стоит узнать, нужно ли делать это снова.

О том, почему некоторые украинцы могут остаться без пенсионных выплат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто должен пройти идентификацию в 2026 году

Идентификация является обязательной для всех пенсионеров, которые временно проживают за границей и хотят в дальнейшем получать пенсионные выплаты из Украины. Такую норму предусматривает действующее законодательство.

Для граждан, находящихся за пределами страны, пенсия перечисляется на счета в украинских банках. Однако для этого необходимо подтвердить свою личность путем физической идентификации.

Пройти эту процедуру нужно до 31 декабря каждого года. Поэтому действуют следующие правила:

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если пенсионер прошел идентификацию в 2025 году, он будет беспрепятственно получать пенсию в течение 2026 года;

чтобы выплаты поступали и в 2027 году, идентификацию нужно будет пройти уже в 2026 году.

Также сейчас подтверждение личности является обязательным для пенсионеров, находящихся на временно оккупированных территориях.

Как пенсионеру пройти идентификацию в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что пройти идентификацию пенсионеры могут несколькими способами:

Онлайн через «Дія.Підпис»

Идентификацию можно пройти через портал Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины". Для этого нужно войти с помощью "Дія.Підпис", подтвердить личность через фото и ввести пятизначный код. После успешного входа идентификация считается завершенной.

Через видеосвязь

Можно записаться на видеоидентификацию через сайт Пенсионного фонда или по телефонам контакт-центра. В назначенное время сотрудник фонда проведет видеособеседование, во время которого нужно показать паспорт и ответить на несколько вопросов. После проверки принимается решение о подтверждении личности.

Через посольство или консульство Украины

Пенсионер может обратиться в украинское посольство или консульство за рубежом и получить документ, подтверждающий, что он жив. Этот документ вместе с заявлением нужно отправить в Пенсионный фонд по почте или подать онлайн через портал фонда, подписав документы КЭП.

Ранее Новини.LIVE писали, что после выхода на пенсию отдельные категории украинцев могут получить от государства разовую денежную помощь. Но такая выплата предусмотрена не для всех — для этого нужно соответствовать сразу нескольким условиям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году часть пенсионеров может лишиться дополнительных надбавок. Это может произойти из-за изменения жизненных обстоятельств или если вовремя не подтвердить право на получение доплат.