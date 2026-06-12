Українцям можуть припинити платити пенсію: кого стосується та як вберегти свої гроші

Українцям можуть припинити платити пенсію. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українським пенсіонерам потрібно регулярно проходити ідентифікацію — це обов’язкова вимога для отримання виплат. Тож для тих, хто вже пройшов цю процедуру у 2025 році, варто знати, чи потрібно робити це знову.

Про те, чому деякі українці можуть залишитись без пенсійних виплат, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має пройти ідентифікацію у 2026 році

Ідентифікація є обов’язковою для всіх пенсіонерів, які тимчасово живуть за кордоном і хочуть надалі отримувати пенсійні виплати з України. Таку норму передбачає чинне законодавство.

Для громадян, які перебувають за межами країни, пенсія перераховується на рахунки в українських банках. Однак для цього необхідно підтверджувати свою особу шляхом фізичної ідентифікації.

Пройти цю процедуру потрібно до 31 грудня кожного року. Тому діють такі правила:

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якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, він безперешкодно отримуватиме пенсію протягом 2026 року;

щоб виплати надходили й у 2027 році, ідентифікацію потрібно буде пройти вже у 2026 році.

Також зараз підтвердження особи є обов’язковим для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію у 2026 році

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що пройти ідентифікацію пенсіонери можуть кількома способами:

Онлайн через Дія.Підпис

Ідентифікацію можна пройти через портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України". Для цього потрібно увійти за допомогою Дія.Підпису, підтвердити особу через фото та ввести п’ятизначний код. Після успішного входу ідентифікація вважається завершеною.

Через відеозв’язок

Можна записатися на відеоідентифікацію через сайт Пенсійного фонду або за телефонами контакт-центру. У призначений час працівник фонду проведе відеоспівбесіду, під час якої потрібно показати паспорт і відповісти на кілька запитань. Після перевірки приймається рішення про підтвердження особи.

Через посольство або консульство України

Пенсіонер може звернутися до українського посольства чи консульства за кордоном і отримати документ, який підтверджує, що він живий. Цей документ разом із заявою потрібно надіслати до Пенсійного фонду поштою або подати онлайн через портал фонду, підписавши документи КЕП.

Раніше Новини.LIVE писали, що після виходу на пенсію окремі категорії українців можуть отримати від держави разову грошову допомогу. Але така виплата передбачена не для всіх — для цього потрібно відповідати одразу кільком умовам.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році частина пенсіонерів може втратити додаткові надбавки. Це може статися через зміну життєвих обставин або якщо вчасно не підтвердити право на отримання доплат.