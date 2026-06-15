Надбавки до пенсії: хто отримуватиме більше грошей з липня 2026 року

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В липні 2026 року частина пенсіонерів в Україні відчує чергове підвищення виплат. Це не загальний перерахунок для всіх, а доплати для окремих категорій людей. Щоб їх отримати людина повинна виконати певні умови.

Про те, у кого зросте розмір пенсії у липні та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому підвищать виплати в липні через вік

В Пенсійному фонді України нагадали, що у липні 2026 року держава й далі нараховує щомісячні вікові доплати для пенсіонерів:

у 70-74 років отримують додатково 300 грн;

у віці 75-79 років — доплачують 456 грн;

80 років і старші — розмір виплат зростає на 570 грн.

Ці суми додаються до основної пенсії автоматично, без додаткових заяв. Якщо день народження припадає не на початок місяця, то в перший місяць доплату нарахують частково — пропорційно дням після досягнення віку. Повну суму почнуть платити вже з наступного місяця.

Також є ще одне обмеження — якщо пенсія перевищує 10 340,35 грн, вікову надбавку не призначають.

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У кого розмір виплат може збільшитись на 20% у липні

Окремо існує доплата для людей, які живуть у гірських районах. За даними Міністерства соціальної політики, у 2026 році вона становить 20% до пенсії. Але цю надбавку не нараховують автоматично. Потрібно звернутися до Пенсійного фонду і подати заяву. Отримати її можуть ті, хто:

проживає або працює в офіційно визначених гірських населених пунктах;

живе там щонайменше 6 місяців безперервно;

не працює і не платить ЄСВ в іншому регіоні;

не перебував за кордоном понад 60 днів за останні 3 місяці (є винятки).

Також право на таку надбавку мають внутрішньо переміщені особи, якщо вони відповідають умовам. До переліку гірських територій входять населені пункти Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким українським пенсіонерам потрібно час від часу проходити ідентифікацію. Без цього нарахування виплат можуть призупинити. Навіть якщо людина вже робила це у 2025 році, у 2026 потрібна повторна перевірка.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році частина українців похилого віку може втратити додаткові надбавки до пенсії. Так трапляється через зміни в обставинах людини або якщо вона вчасно не підтвердила право на ці виплати.