Пенсія по втраті годувальника: хто має право та від чого залежить сума виплат

Розмір виплат у зв'язку з втратою годувальника. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну в Україні тисячі сімей опинилися у складній ситуації — їхні рідні зникли безвісти або загинули під час захисту країни. Такі родини часто стикаються як з емоційними, так і з фінансовими труднощами. Тож, щоб матеріально підтримати рідних захисників держава передбачила спеціальний механізм — пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Про те, хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та від чого залежить її розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Порядок призначення таких виплат для сімей військовослужбовців визначає Закон України №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Пенсію можуть призначити родині військового, якщо він:

на момент смерті вже був військовим пенсіонером;

загинув або помер під час проходження військової служби;

помер протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

помер пізніше, але причиною смерті стали травми, поранення, контузія, інвалідність або захворювання, отримані під час служби.

Отримати таку пенсію можуть непрацездатні члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця. До них належать:

діти до 18 років;

діти-сироти до 23 років незалежно від навчання;

діти від 18 до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі — на весь період навчання;

батьки, чоловік або дружина загиблого, якщо вони не одружувалися повторно та мають право на пенсію;

чоловік, дружина або, якщо їх немає, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся військовослужбовця, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною загиблого до 8 років.

Який розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника у 2026 році

Розмір виплати залежить від обставин загибелі або смерті військового. Якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків, пенсія становить:

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70% грошового забезпечення військового — на одного непрацездатного члена сім’ї;

50% грошового забезпечення — якщо право на виплату мають двоє або більше членів сім’ї (крім батьків, чоловіка або дружини).

Якщо смерть сталася через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням службових обов’язків, кожен член сім’ї може отримувати 30% грошового забезпечення годувальника.

Також є мінімальна межа таких виплат: пенсія у зв’язку з втратою годувальника не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року це 5 190 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час призначення пенсії рахують не лише офіційні роки роботи. У певних ситуаціях до страхового стажу можуть зарахувати й час, коли людина не працювала. Це має значення, бо саме стаж впливає на право вийти на пенсію та суму майбутніх виплат.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні люди можуть отримувати пенсію за віком або через інвалідність. Вона допомагає частково компенсувати втрату можливості працювати. Але одночасно отримувати два види пенсії не можна — потрібно обрати один варіант. Тому багато хто замислюється, який із них буде вигіднішим.